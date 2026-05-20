Российские вооружённые силы нанесли удар по порту Измаил в Одесской области, уничтожив осколки современной военной техники, которая должна доставляться на Украину под прикрытием гражданских грузов, в том числе лодок, которые проходили как зерновозы и сухогрузы.

Москва, 20 мая - АиФ-Москва. В ночь на 19 мая был нанесен сокрушительный удар по порту Измаил в Одесской области. По данным военных пабликов, на территории стратегического объекта прогремели два мощных взрыва с интервалом в 20 минут.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с aif.ru объяснил, что Измаил остается ключевым логистическим узлом и перевалочной базой НАТО, где противник, среди прочего, может использовать сложную систему маскировки. Не исключено, что западное вооружение доставляется на Украину под прикрытием гражданских грузов — судами, которые по документам проходят как зерновозы и сухогрузы. Основными целями ночной атаки эксперт назвал не только инфраструктуру и стоящие на швартовке 'суда-призраки', но и склады с переданными Британией безэкипальными катерами.

Уничтожение морских дронов, активно используемых для атак в Черном море, серьёзно осложняет планирование операций ВСУ. Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, прокомментировал следующие пункты: 1. Функционал Измайла: Измайл продолжает быть ключевым логистическим узлом и перевалочной базой НАТО. Он снабжает Украину оружием, особенно в Черноморском порту, где заходит речная техника и вооружение, которые разгружаются на складах и далее направляются на ВСУ. 2.

Основными целями ночной атаки эксперта названы не только инфраструктура и 'суда-призраки', но и склады с переданными Британией безэкипальными катерами.

Безэкипажные катеры и уничтожение морских дронов: Чем больше уничтожаются безэкипальные катеры, тем сложнее планировать операции ВСУ. Кроме того, уничтожение морских дронов, активно используемых противником для атак в Черном море, серьёзно осложняет планирование операций ВСУ. Возможность быстрого восстановления логистики: Несмотря на эффективность ударов, полностью парализовать логистику одним махом невозможно, учитывая то, что противник быстро адаптируется и создает временные причалы и временные пункты разгрузки.





