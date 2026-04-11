Освящение пасхальных куличей в Москве: традиции и предостережения

📆4/11/2026 1:44 PM
📰Известия
В Сретенском и Донском монастырях Москвы проходит освящение пасхальных куличей. Репортаж с места событий, традиции празднования Пасхи, советы по выбору качественных куличей.

В Сретенском и Донском монастырях Москвы царит оживление – здесь проходит традиционное освящение пасха льных куличей. Прихожане стекаются к храмам, принося с собой корзины, наполненные пасха льными куличами и красочными крашеными яйцами. Эти трогательные моменты, запечатленные на кадрах, опубликованных «Известиями» 11 апреля, создают неповторимую атмосферу предпраздничного ожидания. Обряд освящения будет продолжаться до 15:00, даря верующим возможность приобщиться к этому священному таинству.

Вечером, в 23:00, начнется чтение Деяний святых апостолов, а в 23:30 – полунощница Великой субботы, предваряя великое торжество Воскресения Христова. Традиция освящать пасхальные яйца и куличи берет свои истоки в глубокой древности, передаваясь из поколения в поколение, сохраняя духовную связь с прошлым. Яйцо, как символ жизни, возрождения и вечности, приобретает особое значение в этот светлый праздник, напоминая о победе над смертью. Красный цвет, которым окрашивают яйца, символизирует кровь Христа, пролитую за искупление грехов человечества. В преддверии Пасхи верующие соблюдают Великий пост, который длится 48 дней, проходя через испытания воздержанием и молитвой. После завершения богослужения наступает долгожданный момент разговения, когда верующие вкушают праздничные блюда, принося их в храм для благословения. Среди множества пасхальных традиций особое место занимает Благодатный огонь, который сходит в Иерусалиме, являясь одним из величайших чудес христианского мира. Это мистическое явление, которое, по преданию, не обжигает, служит символом Божественного света и воскресения. В 2026 году церемония схождения Благодатного огня пройдет 11 апреля в Иерусалиме, привлекая паломников со всего мира. Важно отметить, что выбор качественных пасхальных куличей и творожной пасхи играет немаловажную роль в подготовке к празднику. Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина, 4 апреля поделилась советами по этому вопросу. Она настоятельно рекомендует избегать приобретения пасхальных угощений на стихийных рынках, где отсутствуют необходимые документы, подтверждающие качество и безопасность продукции. Также следует обращать внимание на места продажи, где нарушаются условия хранения, что может негативно сказаться на свежести и вкусе продуктов, а также на наличие информации о составе продукта, чтобы избежать возможных аллергических реакций и убедиться в отсутствии вредных добавок. Для тех, кто хочет быть в курсе всех новостей, рекомендуется подписаться на канал «Известия» в мессенджере MAX, где оперативно публикуется самая актуальная информация

