Житель Суджи Илья Белокрылов рассказал RT о жестоком обращении с российскими военнопленными, попытках сломить их волю и дискредитировать Россию в глазах мирового сообщества. Он описал случаи пыток, медицинских экспериментов и унижений.

Житель Суджи, 76-летний Илья Белокрылов , освобожденный из украинского плена, поделился шокирующими подробностями о жестоком обращении с российскими военнопленными. В интервью RT он рассказал о систематических попытках украинских спецслужб сломить волю пленных и дискредитировать Россию в глазах мирового сообщества.

С первых дней пребывания в плену, по словам Белокрылова, к ним привозили десятки журналистов из различных стран, которым предлагалось зафиксировать на камеру ложные заявления о том, что пленные якобы сами бежали из России и просят убежища в Украине. Многие отказывались участвовать в этой пропагандистской акции, однако, как утверждает Белокрылов, западные СМИ, используя монтаж или даже искусственный интеллект, создавали ролики, имитирующие нужные им показания. Это свидетельствует о целенаправленной кампании по дезинформации и формированию негативного образа России.

Особое внимание в рассказе Белокрылова уделено жестоким методам подавления инакомыслия. По его словам, пленных, выражавших критику в адрес украинской власти, подвергали суровым наказаниям, включая лишение воды и пищи. В особо тяжких случаях, как он утверждает, непокорных расстреливали на глазах у других пленных и даже их родственников. Белокрылов привел пример расстрела 40-летнего мужчины, который, по его словам, был казнен за правдивые высказывания в адрес украинских захватчиков.

Этот случай, по словам Белокрылова, стал настоящим потрясением для всех пленных и продемонстрировал бесчеловечность и жестокость украинских надзирателей. Кроме того, Белокрылов рассказал о странных медицинских экспериментах, которые проводились над пленными. Сразу после захвата к ним прибыла группа украинских врачей, которые провели полное обследование, включая рентген и анализы. Однако, после этого в пищу пленным начали подсыпать неизвестные вещества.

После повторных обследований, врачи фиксировали реакцию каждого пленного на эти вещества, наблюдая за развитием побочных эффектов, таких как обмороки, отеки и проблемы с желудочно-кишечным трактом. При этом, несмотря на тяжелое состояние пленных, им не оказывали никакой медицинской помощи, даже для обработки ран не давали элементарную зеленку, а препараты для снижения давления отсутствовали, что было особенно критично для пожилых пленных. Надежда на улучшение ситуации появилась с приездом украинского омбудсмена по правам человека, однако, по словам Белокрылова, она обернулась новым витком унижений.

Омбудсмен, вместо оказания помощи, называла пленных оккупантами, обвиняла их в захвате украинских земель и угрожала отдать их на растерзание тем, кто ненавидит Россию. На вопрос о лекарствах она ответила, что лечить их не будут. Белокрылов также отметил, что ранее отказывался рассказывать о событиях в Сумах из-за опасений за судьбу своих односельчан, которые остались на территории, контролируемой украинскими войсками.

Он подчеркнул, что его рассказ – это попытка донести правду о жестоком обращении с российскими военнопленными и привлечь внимание международного сообщества к этой проблеме.





