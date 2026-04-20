Ормузский пролив демонстрирует рекордную активность на фоне напряженной геополитической обстановки

Аналитики Kpler зафиксировали максимальный трафик судов в Ормузском проливе с начала марта. Несмотря на морскую блокаду со стороны США, регион продолжает обеспечивать ключевые поставки нефти и газа в Азию и Европу.

Ормузский пролив, являющийся одной из важнейших мировых транспортных артерий для перевозки энергоресурсов, вновь оказался в центре внимания мирового сообщества. Согласно актуальным данным аналитической компании Kpler, 18 апреля через пролив прошло более двадцати судов, что стало рекордным показателем с начала марта. Эта активность свидетельствует о попытках нормализации логистических цепочек, несмотря на сохраняющееся геополитическое напряжение в регионе.

Среди зафиксированных судов не менее пяти единиц вышли непосредственно из портов Ирана, перевозя партии нефтепродуктов и металлов. Особое внимание экспертов привлекли три танкера, транспортирующие сжиженный природный газ: один из них держал курс на Китай, другой — на Индию, что подтверждает устойчивый спрос на энергетическое сырье со стороны крупнейших азиатских экономик. Значительную долю трафика составили поставки из ключевых стран Персидского залива, включая Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Бахрейн. Танкеры, вышедшие из Бахрейна, направились в сторону Таиланда и Мозамбика, в то время как суда из ОАЭ обеспечивали поставки СПГ в Индонезию. Отдельного упоминания заслуживает логистика крупных партий нефти: два танкера под либерийским флагом осуществляли перевозку около 500 тысяч баррелей нафты в Республику Корея и 2 миллионов баррелей сырой нефти из Саудовской Аравии на Тайвань соответственно. Индийский танкер, загруженный почти 800 тысячами баррелей нефти из ОАЭ, направился в Шри-Ланку. В общей структуре грузоперевозок также присутствовали балкеры с нефтяным коксом, направлявшиеся в Италию, и суда с удобрениями из Катара, что говорит о широкой номенклатуре товаров, проходящих через этот стратегический узел. Ситуация вокруг пролива остается крайне неоднозначной на фоне заявлений о создании европейских миссий по разминированию акватории и частичном открытии маршрутов для коммерческого судоходства на период перемирия. Издание The New York Times отмечает, что контроль над этим водным путем стал для Ирана инструментом сдерживания, позволившим стране выйти из острой фазы конфликта с США и Израилем, имея в распоряжении серьезный оборонный потенциал. Несмотря на потери части вооружений в ходе недавних столкновений, Иран сохраняет способность влиять на ситуацию в регионе. В свою очередь, военно-морские силы США продолжают реализацию политики морской блокады, перехватывая суда, связанные с иранскими интересами. 18 апреля американские военные задержали 23 судна, обеспечивая контроль за входом и выходом кораблей из иранских портов, что подчеркивает хрупкость текущего баланса сил и потенциальную угрозу для глобальных поставок энергии в ближайшем будущем





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Китай импортирует рекордные объемы российской нефтиКитай намерен увеличить импорт российской нефти в марте до рекордных объемов на фоне нежелания Индии закупать российские углеводороды, сообщает Kpler.

Read more »

«Коммерсант»: российские НПЗ восстанавливают переработку после атак дронов и готовятся нарастить ее до рекордных в этом году уровней — MeduzaРоссийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) восстанавливают поврежденные атаками украинских дронов установки и готовятся в июле-августе увеличить нефтепереработку до рекордных в этом году уровней, пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчет аналитической компании Kpler.

Read more »

Россия нашла новые рынки сбыта угляРоссия начала экспортировать уголь в Катар и Мозамбик. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные Kpler.

Read more »

«Коммерсант»: российские НПЗ в августе нарастили экспорт мазута до рекордных за год объемов. Основные импортеры — Китай, Индия и Саудовская Аравия — MeduzaРоссийские нефтеперерабатывающие заводы в августе нарастили экспорт мазута до рекордного за год уровня, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

Read more »

Россия стала ведущим поставщиком сырой нефти в ВенесуэлуKpler: РФ стала ведущим поставщиком нафты в Венесуэлу

Read more »

Индия купила рекордный объем нефти у СШАВ октябре 2025 года Индия закупала у США рекордные объемы сырой нефти. Об этом со ссылкой на данные Kpler сообщает The Economic Times

Read more »