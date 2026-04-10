Ормузский пролив остается закрытым: перемирие под угрозой, а торговля нефтью в опасности

Несмотря на перемирие между США и Ираном, Ормузский пролив остается закрытым для судоходства, что ставит под угрозу мировую торговлю нефтью. Стороны выдвигают условия, а ситуация в регионе остается напряженной.

С момента заключения соглашения о перемирии между США и Иран ом ситуация в Ормузском проливе остается напряженной, что создает серьезные проблемы для мировой торговли нефть ю и газом. Несмотря на формальное прекращение боевых действий, пролив остается закрытым для прохода нефтяных танкеров, что оказывает значительное влияние на мировые рынки энергоносителей.

Американский президент Дональд Трамп выразил требование к Ирану немедленно открыть Ормузский пролив, предупредив о возможности пересмотра достигнутых договоренностей, если ситуация не изменится. Это заявление было сделано накануне важных переговоров в Пакистане, где планируется обсуждение вопросов, связанных с перемирием и дальнейшим урегулированием конфликта. В свою очередь, Тегеран выдвигает свои условия для открытия пролива, настаивая на прекращении боевых действий в Ливане, что, по мнению иранской стороны, является ключевым условием для нормализации ситуации в регионе. Данные, представленные различными новостными агентствами, показывают, что несмотря на формальное перемирие, судоходство через Ормузский пролив остается затруднительным. CNN сообщает, что судоходные компании по-прежнему испытывают опасения и считают транзит рискованным из-за сохраняющейся неопределенности. Эксперты прогнозируют, что для восстановления судоходства до прежнего уровня потребуется около шести месяцев. Bloomberg подчеркивает давление, оказываемое Трампом на Иран, и отмечает важность предстоящих переговоров в Пакистане, где судьба пролива станет одним из ключевых вопросов. Reuters обращает внимание на то, что перемирие находится под угрозой, поскольку стороны обвиняют друг друга в нарушениях и продолжают предпринимать действия, которые могут сорвать процесс урегулирования. Politico сообщает о позиции Германии, которая не намерена участвовать в обеспечении безопасности пролива до окончания конфликта, что подчеркивает сложность и многогранность проблемы. Экономические последствия закрытия Ормузского пролива уже ощутимы: цены на энергоносители растут, а логистические цепочки нарушаются. В регионе остаются десятки танкеров с нефтью и сжиженным газом, которые не могут пройти через пролив, что создает дополнительное напряжение на рынках. Кроме того, продолжающиеся атаки в регионе, в частности в Ливане, усугубляют ситуацию и делают мирные переговоры более сложными. Мнения экспертов и представителей различных стран расходятся, что усложняет поиск компромиссного решения. Ситуация в Ормузском проливе и вокруг него демонстрирует сложность и взаимозависимость международных отношений, а также подчеркивает необходимость достижения устойчивого мира в регионе для обеспечения стабильности и безопасности мировой экономики





