Ормузский пролив: военным кораблям закрыт путь, коммерческое судоходство возобновлено

Несмотря на открытие Ормузского пролива для гражданских судов, военным кораблям по-прежнему запрещено пересекать эту стратегически важную водную артерию. По заявлению иранских ВМС, проход разрешен только коммерческим судам при соблюдении установленных маршрутов и получении разрешения от Корпуса стражей исламской революции.

Военным кораблям любых стран по-прежнему запрещено пересекать Ормузский пролив, несмотря на открытие водной артерии для коммерческого судоходства. Об этом 17 апреля сообщила государственная телерадиокомпания IRIB со ссылкой на источник в Военно-морских силах (ВМС) страны. По заявлению источника, проход военных кораблей через Ормузский пролив остается под запретом.

Только гражданские суда имеют возможность пересекать пролив по установленным маршрутам и только с разрешения Военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции. Более того, невоенные суда также могут пересекать пролив исключительно при взаимодействии с иранскими военными структурами, что подчеркивает строгий контроль Тегерана над этим жизненно важным морским коридором. Движение торговых кораблей в Ормузском проливе, тем временем, было восстановлено. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи 17 апреля заявил, что проход через Ормузский пролив открыт для коммерческих судов. Это решение было принято в связи с перемирием, достигнутым между Ливаном и Израилем, что, по мнению иранской стороны, снижает напряженность в регионе. Аракчи уточнил, что движение судов обеспечено по маршруту, который был согласован в Организации портов и морского транспорта Ирана, гарантируя безопасность и предсказуемость для торговых операций. Одновременно с этим, президент США Дональд Трамп сделал заявление о сохранении военно-морской блокады портов Ирана. По его словам, эта блокада будет действовать до тех пор, пока сделка между Вашингтоном и Тегераном не будет завершена на 100%. Трамп отметил, что процесс переговоров идет очень быстрыми темпами, поскольку большинство пунктов будущей сделки уже согласованы. Данная ситуация создает сложный дипломатический и военный ландшафт вокруг Ормузского пролива, где пересекаются интересы различных государств. Открытие пролива для коммерческого судоходства является позитивным сигналом для мировой экономики, поскольку Ормузский пролив является одним из самых важных узких мест в мире для транспортировки нефти, через который проходит значительная часть мировых поставок. Однако, сохраняющийся запрет на проход военных кораблей и продолжающаяся блокада со стороны США создают атмосферу неопределенности и потенциальных рисков. Это может отразиться на стоимости фрахта и страховых тарифах для торговых судов, а также привести к увеличению затрат на логистику. Ситуация в Ормузском проливе требует постоянного мониторинга и дипломатических усилий для обеспечения стабильности и безопасности морских перевозок. Любые инциденты в этом регионе могут иметь далеко идущие последствия для глобальной энергетической безопасности и международной торговли. Иран, контролируя значительную часть водного пути, стремится продемонстрировать свою способность обеспечивать безопасность, но при этом сохраняет жесткую позицию в отношении военных кораблей других стран, что является частью его общей оборонной стратегии и политики сдерживания. В свою очередь, США, продолжая оказывать давление на Иран, используют различные инструменты, включая военную блокаду, для достижения своих политических целей. Заявление президента Трампа о завершении сделки на 100% указывает на то, что Вашингтон ожидает полного выполнения всех условий со стороны Тегерана. В этом контексте, восстановление коммерческого судоходства в Ормузском проливе может рассматриваться как попытка снизить экономическое давление на Иран, но при этом сохранить рычаги влияния через военную блокаду. Таким образом, Ормузский пролив остается зоной повышенного геополитического напряжения. С одной стороны, он открыт для торговли, что жизненно важно для мировой экономики. С другой стороны, присутствие вооруженных сил и продолжающиеся политические игры создают непредсказуемую обстановку, где безопасность коммерческих перевозок может оказаться под угрозой. Важность этого морского пути невозможно переоценить, и любые изменения в его статусе или функционировании будут иметь значительные последствия для всего мира





Известия / 🏆 26. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ормузский Пролив Иран Военные Корабли Коммерческое Судоходство Военно-Морские Силы

United States Latest News, United States Headlines