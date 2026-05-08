Орелен Тчуамени признает наказание клуба и извиняется перед командой за драку с Вальверде

Полузащитник мадридского « Реал а» Орельен Тчуамени принес извинения болельщикам команды за драку с одноклубником Федерико Вальверде и заявил, что признает наказание клуба. Ранее мадридский клуб начал дисциплинарное разбирательство в отношении Тчуамени и его партнера по команде Вальверде после их драки в четверг.

Уругвайский полузащитник получил травму в результате инцидента и выбыл на 10–14 дней. По итогам разбирательств руководство «Реала» оштрафовало каждого из футболистов на 500 тысяч евро. То, что произошло на этой неделе на тренировке, недопустимо. Я говорю это, думая о том примере, который мы должны подавать молодежи — будь то в футболе или в школе.

Независимо от того, кто прав, а кто виноват, мы всегда должны искать наиболее спокойный способ разрешения конфликта. Прежде всего, мне очень жаль, что мы создали такой имидж клуба. Я знаю, что болельщики, персонал, мои товарищи по команде, руководство — все глубоко разочарованы тем, как складывается этот сезон. Но разочарование не может служить оправданием всему.

Эти инциденты, даже если они могут произойти в любой раздевалке, недостойны «Реала». Тем более что «Реал» — самый обсуждаемый клуб в мире. Интернет любит придумывать самые невероятные истории ради сенсации, поэтому не верьте всему, что говорят, и не верьте ложным версиями. В любом случае, сейчас уже не время выяснять, кто что сделал, кто что сказал, кто был прав, а кто виноват.

Я признаю санкцию клуба и принимаю ее. Мы по‑прежнему остаемся семьей, в которой иногда возникают разногласия, но мы всегда должны ставить наши цели превыше всего. Я извинился перед командой, и я также хочу принести свои извинения всем мадридистам. Теперь пришло время двигаться вперед, и все наше внимание сосредоточено на «Класико» и на предстоящем сезоне, чтобы вернуть клуб на вершину, где ему и положено быть — написал Тчуамени в социальных сетях





