Руководитель "Оренбурга" Дмитрий Зимин высказался о выходе специалиста, отдавшего клубу более 35 лет, и новом тренере, который придёт в команду 13 июля.

Дмитрием Зиминым он подчеркнул, что уход специалист а, отдавшего клубу более 35 лет, не должен перечёркивать его легенда рный статус. Руководитель признал, что видел множество дискуссий в социальных сетях и возмущённые комментарии болельщиков.

"Ильшат Нургалиевич — большой и важный человек для "Оренбурга", настоящая легенда, которой он останется навсегда", — сказал Волженкин, пожелав Айткулову удачи в "Нефтехимике", в тренерский штаб которого он недавно вошёл. Волженкин заметил, что подобные ситуации — особенность профессии. Он привёл пример хорватского специалиста Луки Павловича из академии "Балтики", который всегда держал чемодан собранным: в любой момент могут пригласить в другой клуб или уволить. По словам Волженкина, руководство было готово к резонансу и понимало, что решение вызовет широкий отклик.

Он заверил, что клуб находится с болельщиками на прямой связи, регулярно проводит встречи с открытым микрофоном, а по запросу активных фанатских групп организует закрытые беседы без купюр. По итогам сезона "Оренбург" занял 12-е место в таблице РПЛ с 29 очками и сохранил прописку в высшем дивизионе. Контракт с португальским специалистом рассчитан на три года, финансовые детали не раскрываются, а присоединиться к команде он должен 13 июля, в день старта предсезонной подготовки





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