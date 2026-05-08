Ордуханян: США не являются договороспособными и не выполняют функции посредника в урегулировании украинского конфликта

Политолог считает, что слова Рубио являются своевременным выходом для того, чтобы снять с себя ответственность. Он подчеркивает, что американская сторона не является договороспособной и не выполняет функцию посредника. Также он прогнозирует, что решение этого вопроса дипломатическим путем невозможно, и в ближайшее время будут использованы другие способы для урегулирования конфликта.

готов продолжать посредничество в переговорах по Украине лишь при наличии реального прогресса. По его словам, в Белом доме пока не увидели ощутимых результатов по украинскому урегулированию «по ряду причин», однако уточнять их он не стал.

«Участие американцев в посреднических усилиях не привели к какому-либо результату. Американцы не контролируют своих так называемых партнеров — ни Украину, ни европейцев. Мы в этом убедились. Поэтому Марко Рубио совершенно справедливо не заявляет, по каким причинам они собираются выходить из этого процесса», — сказал Ордуханян





