Head Topics

Орбан: ЕС планирует отправить войска на Украину и пытается обойти вето Венгрии

Политика News

📆4/7/2026 4:50 PM
📰Известия
169 sec. here / 10 min. at publisher
📊News: 92% · Publisher: 51%

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о планах ЕС по отправке войск на Украину и попытках обойти вето Венгрии на финансовую помощь. Венгрия критикует политику ЕС в отношении конфликта.

Европейский союз (ЕС) недвусмысленно намекает на возможность отправки собственных военных подразделений на территорию Украины. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан , выступая перед журналистами 7 апреля в Будапеште. Орбан отметил, что европейские лидеры не скрывают своего намерения поддерживать Украину «до последнего» и даже рассматривают возможность отправки молодых европейцев на передовую, подразумевая «восточный фронт».

Политик подчеркнул, что данная тенденция свидетельствует о постепенном вовлечении европейских стран в украинский конфликт, который, по его мнению, может привести к непредсказуемым последствиям. Он акцентировал внимание на том, что в ЕС открыто обсуждается возможность отправки войск под знаменем союза для продолжения боевых действий, что вызывает серьезную обеспокоенность в Венгрии. Это заявление прозвучало на фоне обострения отношений между Будапештом и Брюсселем, особенно в контексте поддержки Украины и санкций против России. Орбан, неоднократно выступавший против некоторых аспектов политики ЕС в отношении Украины и России, выразил опасения по поводу эскалации конфликта и прямого вовлечения европейских стран в боевые действия. Его слова подчеркивают растущую напряженность внутри Евросоюза по поводу стратегии поддержки Украины, а также разногласия относительно применения санкций и финансовой помощи Киеву.\В контексте этих заявлений, нельзя не отметить продолжающиеся дискуссии о механизмах финансовой поддержки Украины. Киев продолжает получать средства, в том числе, от реинвестирования замороженных российских активов. Еврокомиссия, например, 1 апреля сообщила о перечислении Украине 1,4 миллиарда евро, полученных таким образом. Однако, вопросы о долгосрочной финансовой устойчивости Украины остаются открытыми, особенно в свете позиции Венгрии, которая блокирует некоторые пакеты финансовой помощи. Глава комитета парламентского сотрудничества Украина – ЕС в Европарламенте (ЕП) Пекка Товери 6 апреля сделал заявление, что ЕС планирует лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС в случае победы Орбана на парламентских выборах. Товери считает, что такое решение позволит обойти право вето Венгрии на предоставление кредита Украине, который Венгрия блокирует. Это свидетельствует о возрастающем давлении на Венгрию с целью обеспечения финансовой поддержки Киеву. Венгерские официальные лица, в свою очередь, выражают озабоченность относительно экономической целесообразности и эффективности санкционной политики ЕС, которая, по их мнению, наносит больше вреда самому Евросоюзу, чем кому-либо другому. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто 31 марта заявил, что санкции негативно влияют на европейскую экономику. Эти разногласия подчеркивают сложные отношения внутри ЕС и трудности, связанные с выработкой единой политики в отношении украинского кризиса.\Ситуация вокруг Украины остается крайне напряженной, и заявления Виктора Орбана лишь добавляют масла в огонь. Вопрос о возможном направлении европейских войск на Украину поднимает серьезные вопросы о будущем конфликта и о роли Европейского союза. Нельзя исключать дальнейшую эскалацию, если ЕС примет решение о прямом военном вмешательстве. Разногласия между странами-членами ЕС, особенно по вопросам финансовой поддержки и санкций, создают дополнительные трудности в управлении кризисом. Венгрия, в частности, занимает критическую позицию, опасаясь дальнейшего ухудшения ситуации и не соглашаясь с некоторыми аспектами политики ЕС. Будущее Украины во многом зависит от способности европейских стран найти общий язык и разработать стратегию, которая будет учитывать интересы всех сторон. Важно помнить о необходимости мирного урегулирования конфликта и предотвращения его дальнейшей эскалации. Ситуация требует внимательного анализа и взвешенных решений со стороны всех заинтересованных сторон

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Известия /  🏆 26. in RU

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-04-09 07:32:18