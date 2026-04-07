Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о планах ЕС по отправке войск на Украину и попытках обойти вето Венгрии на финансовую помощь. Венгрия критикует политику ЕС в отношении конфликта.

Европейский союз (ЕС) недвусмысленно намекает на возможность отправки собственных военных подразделений на территорию Украины. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан , выступая перед журналистами 7 апреля в Будапеште. Орбан отметил, что европейские лидеры не скрывают своего намерения поддерживать Украину «до последнего» и даже рассматривают возможность отправки молодых европейцев на передовую, подразумевая «восточный фронт».

Политик подчеркнул, что данная тенденция свидетельствует о постепенном вовлечении европейских стран в украинский конфликт, который, по его мнению, может привести к непредсказуемым последствиям. Он акцентировал внимание на том, что в ЕС открыто обсуждается возможность отправки войск под знаменем союза для продолжения боевых действий, что вызывает серьезную обеспокоенность в Венгрии. Это заявление прозвучало на фоне обострения отношений между Будапештом и Брюсселем, особенно в контексте поддержки Украины и санкций против России. Орбан, неоднократно выступавший против некоторых аспектов политики ЕС в отношении Украины и России, выразил опасения по поводу эскалации конфликта и прямого вовлечения европейских стран в боевые действия. Его слова подчеркивают растущую напряженность внутри Евросоюза по поводу стратегии поддержки Украины, а также разногласия относительно применения санкций и финансовой помощи Киеву.\В контексте этих заявлений, нельзя не отметить продолжающиеся дискуссии о механизмах финансовой поддержки Украины. Киев продолжает получать средства, в том числе, от реинвестирования замороженных российских активов. Еврокомиссия, например, 1 апреля сообщила о перечислении Украине 1,4 миллиарда евро, полученных таким образом. Однако, вопросы о долгосрочной финансовой устойчивости Украины остаются открытыми, особенно в свете позиции Венгрии, которая блокирует некоторые пакеты финансовой помощи. Глава комитета парламентского сотрудничества Украина – ЕС в Европарламенте (ЕП) Пекка Товери 6 апреля сделал заявление, что ЕС планирует лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС в случае победы Орбана на парламентских выборах. Товери считает, что такое решение позволит обойти право вето Венгрии на предоставление кредита Украине, который Венгрия блокирует. Это свидетельствует о возрастающем давлении на Венгрию с целью обеспечения финансовой поддержки Киеву. Венгерские официальные лица, в свою очередь, выражают озабоченность относительно экономической целесообразности и эффективности санкционной политики ЕС, которая, по их мнению, наносит больше вреда самому Евросоюзу, чем кому-либо другому. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто 31 марта заявил, что санкции негативно влияют на европейскую экономику. Эти разногласия подчеркивают сложные отношения внутри ЕС и трудности, связанные с выработкой единой политики в отношении украинского кризиса.\Ситуация вокруг Украины остается крайне напряженной, и заявления Виктора Орбана лишь добавляют масла в огонь. Вопрос о возможном направлении европейских войск на Украину поднимает серьезные вопросы о будущем конфликта и о роли Европейского союза. Нельзя исключать дальнейшую эскалацию, если ЕС примет решение о прямом военном вмешательстве. Разногласия между странами-членами ЕС, особенно по вопросам финансовой поддержки и санкций, создают дополнительные трудности в управлении кризисом. Венгрия, в частности, занимает критическую позицию, опасаясь дальнейшего ухудшения ситуации и не соглашаясь с некоторыми аспектами политики ЕС. Будущее Украины во многом зависит от способности европейских стран найти общий язык и разработать стратегию, которая будет учитывать интересы всех сторон. Важно помнить о необходимости мирного урегулирования конфликта и предотвращения его дальнейшей эскалации. Ситуация требует внимательного анализа и взвешенных решений со стороны всех заинтересованных сторон





