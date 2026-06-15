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Оранжерея «Собственной дачи» в Петергофе: история и судьба

История И Культура News

Оранжерея «Собственной дачи» в Петергофе: история и судьба
ПетергофСобственная ДачаОранжерея
📆6/15/2026 9:31 AM
📰ForbesRussia
16 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 31% · Publisher: 51%

В начале XVIII века территория рядом с Петергофом, где сейчас находится дворцово-парковый ансамбль «Собственная дача», была разделена на шесть участков, которые принадлежали приближенным Петра I. В 1727 году князь Долгоруков приступил к возведению каменной «приморской мызы» на одной из своих земель. Оранжерейное хозяйство в парке появилось в 1843 году — к концу XIX века в его составе числились три оранжереи, изначально деревянные, затем в начале XX века их перестроили, новые здания были выполнены из бетона. Сегодня от всего комплекса оранжерей уцелело лишь одно строение площадью 271 кв. м.

В начале XVIII века территория рядом с Петергоф ом, где сейчас находится дворцово-парковый ансамбль «Собственная дача», была разделена на шесть участков, которые принадлежали приближенным Петра I. В 1727 году князь Долгоруков приступил к возведению каменной «приморской мызы» на одной из своих земель.

Оранжерейное хозяйство в парке появилось в 1843 году — к концу XIX века в его составе числились три оранжереи, изначально деревянные, затем в начале XX века их перестроили, новые здания были выполнены из бетона. Сегодня от всего комплекса оранжерей уцелело лишь одно строение площадью 271 кв. м

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ForbesRussia /  🏆 31. in RU

Петергоф Собственная Дача Оранжерея История Архитектура Культура

 

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