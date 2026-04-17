Оправданный по делу о педофилии житель Башкирии намерен вернуть детей и бороться за реабилитацию

Житель Башкирии Денис Голов , ранее осужденный по обвинению в педофилии, но впоследствии полностью оправданный Верховным судом Российской Федерации, намерен предпринять шаги для воссоединения со своими детьми. В настоящее время дети проживают с его бывшей супругой Светланой. Об этом сам Денис Голов сообщил изданию «Известия» 16 апреля. «Я в опеке сразу предупредил, что я вернусь, я детей заберу», — категорично заявил он, выражая свою решимость.

Денис Голов подчеркнул, что получал письма от своего пасынка, в которых сообщалось о систематическом злоупотреблении алкоголем со стороны Светланы, использовании нецензурной лексики и физическом насилии по отношению к детям. Мужчина утверждает, что располагает доказательствами такого поведения своей бывшей жены, которые хранятся в его телефоне, и намерен предоставить их компетентным органам. В свою очередь, сама Светлана отказалась от комментариев изданию «Известия». «Я с вами пока общаться не хочу. До свидания», — лаконично ответила она. Адвокат Дениса Голова, Илья Мартазов, отметил, что первостепенной задачей защиты в настоящее время является реабилитация его подзащитного. Это включает в себя не только моральное восстановление, но и добивание компенсации за моральный вред, а также за недополученный доход за три с половиной года, проведенных в местах лишения свободы и следственных изоляторах. «Она также включает в себя расходы на юристов, адвокатов и в том числе публичные извинения гособвинения за незаконное привлечение к уголовной ответственности», — добавил Илья Мартазов, подчеркивая комплексный характер требований. Как сообщалось ранее, Верховный суд РФ отменил приговор в отношении Дениса Голова и полностью его оправдал. Мужчина в беседе с «Известиями» заявил, что стал жертвой клеветы со стороны бывшей супруги, которая, по его словам, пыталась завладеть его недвижимостью. Следствие изначально утверждало, что в ноябре 2022 года Денис Голов совершил развратные действия в отношении своей дочери. Однако сам Денис Голов настаивает, что его бывшая жена сфабриковала доказательства после того, как он отказался переписать на нее квартиру, принадлежавшую его матери. По словам Голова, план действий был разработан женщине ее адвокатом. История Дениса Голова поднимает острые вопросы о защите прав граждан, о справедливости судебной системы и о необходимости тщательной проверки обвинений, особенно в делах, касающихся детей. Оправдание Верховным судом является важным шагом к восстановлению его репутации и прав. Теперь перед ним стоит задача вернуть своих детей и добиться восстановления справедливости, а также получить компенсацию за пережитые страдания и материальные потери. Этот случай также может стать прецедентом в судебной практике, подчеркивая важность презумпции невиновности и недопустимость злоупотребления процессуальными инструментами для достижения личных целей. Работа адвокатов по реабилитации и взысканию ущерба будет играть ключевую роль в дальнейшем развитии этой истории, демонстрируя, что даже после суровых испытаний возможно добиться справедливости и восстановления прав





Известия / 🏆 26. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Денис Голов Педофилия Оправдание Дети Компенсация

United States Latest News, United States Headlines