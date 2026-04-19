Оплата услуг УК внутри квартир может быть включена в единую квитанцию

Депутаты Госдумы предлагают внести изменения в систему оплаты жилищно-коммунальных услуг, чтобы включить в единую квитанцию платежи за дополнительные работы внутри квартир, такие как ремонт электрики или сантехники. Это призвано повысить прозрачность расчетов, гарантировать качество услуг и дать управляющим компаниям дополнительный доход.

Депутаты Государственной Думы рассматривают инициативу, которая может значительно упростить оплату коммунальных услуг и услуг управляющих компаний для россиян. Речь идёт о включении в единую квитанцию платежей за дополнительные работы, выполняемые внутри квартир. В настоящее время многие бытовые услуги, такие как ремонт электрики или сантехники, оплачиваются отдельно от основного набора коммунальных платежей.

Часто эти услуги оказываются неудобными для онлайн-оплаты, что создает дополнительные сложности для потребителей. Предлагается, чтобы управляющие компании имели возможность включать стоимость таких работ непосредственно в ежемесячные счета, наряду с оплатой за отопление, воду, газ и содержание жилья. По словам инициаторов, такое решение не только повысит удобство для жильцов, но и сделает процесс расчётов более прозрачным. Когда все платежи собраны в одном документе, становится проще отслеживать, за что именно платит гражданин, и проверять обоснованность каждого начисления. Более того, депутаты видят в этом гарантию качества. Поскольку управляющая компания будет официально брать на себя ответственность за выполненные внутриквартирные работы, это должно стимулировать её к более добросовестному исполнению своих обязанностей. В случае возникновения претензий к качеству, жильцы смогут предъявлять их непосредственно управляющей компании, что гораздо проще, чем разбираться с частным мастером. Это также может помочь в борьбе с недобросовестными исполнителями. Важным аспектом данной инициативы является и потенциальное увеличение доходов управляющих компаний. Сейчас нередко случается, что жильцы, желая ускорить ремонт или получить более выгодную цену, напрямую договариваются с мастерами, минуя официальные каналы оплаты. В результате управляющая компания не получает полного объёма средств, а часть денег уходит «мимо кассы». Предлагаемая система позволит легализовать эти платежи и обеспечить законное поступление средств управляющим организациям. Это, в свою очередь, может способствовать улучшению общего качества предоставляемых услуг, поскольку компании будут иметь больше финансовых ресурсов для модернизации оборудования и повышения квалификации персонала. Следует отметить, что в настоящее время управляющие компании в рамках своих договорных обязательств бесплатно обслуживают только общее имущество дома. Это включает в себя такие элементы, как стояки отопления, газопроводы, общие системы водоснабжения и канализации, а также фасады и крыши. Все работы, которые проводятся непосредственно внутри квартир, относятся к компетенции собственников или нанимателей жилья и, соответственно, оплачиваются отдельно. Формат такой оплаты, как правило, определяется условиями договора с конкретной управляющей компанией. Таким образом, новая инициатива направлена на унификацию и упрощение системы оплаты, делая её более удобной и прозрачной для всех участников процесса. Это может стать важным шагом в сторону модернизации сферы жилищно-коммунального хозяйства и повышения уровня удовлетворённости граждан качеством услуг. Важно подчеркнуть, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ранее выявляла существенные переплаты в тарифах ЖКХ, оценив их более чем в 102 миллиарда рублей. Планируется, что уже в 2025 году из тарифов будет исключено порядка 50,32 миллиарда рублей, причем львиная доля этих средств приходится на электроэнергетику – 25,22 миллиарда рублей. Эти данные подчёркивают актуальность вопросов, связанных с обоснованностью и прозрачностью расчётов в сфере ЖКХ, и делают рассматриваемую инициативу ещё более своевременной. Упрощение системы оплаты за дополнительные услуги может стать одним из шагов к более справедливому ценообразованию и повышению доверия потребителей к управляющим компаниям





