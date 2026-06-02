Военные силы России в течение 11 часов во второй половине ночи 1‑2 июня нейтрализовали более 140 беспилотных летательных аппаратов, распространённых в воздушное пространство по всей стране, включая Крым, Краснодарский край, Удальцы, Белгородскую, Брянскую, Волгоградскую, Курскую, Орловскую, Ростовскую и Смоленскую области, а также над азовским и черноморским водами.

В течение ночи 1‑2 июня в рамках многодневной операции по борьбе с киевской кибервойной сети военные силы России смогли перехватить и уничтожить более четырёхсот дрон ов, превышающих 140 одиниц, включая самолётного типа.

Это событие стало результатом совместных действий средств противовоздушной обороны, мобильных артиллерийских подразделений и комплексных радарных систем. Начавшись в 20:00 по московскому времени, операция продолжалась до 07:00 следующего дня. В общей сложности Минобороны РФ сообщило о перехвате 148 беспилотных летательных аппаратов, которые приезжали на территорию России из различных точек Восточной Украины. Фактически, эти дроны были направлены на территории Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской и Смоленской областей.

Кроме того, часть беспилотников была сбита над акваториями Азовского и Чёрного морей, что обеспечило дополнительный слой безопасности для стратегически важных водных ресурсов. Удостоверения о перехвате дронов были получены не только из центрального мессенджера, где Министерство обороны публиковало официальные сообщения, но и из региональных источников. В частности, глава Ростовской области Юрий Слюсарь в интервью упомянул, что в предыдущий день над Таганрогом и четырьмя муниципальными районами - Чертковским, Миллеровским, Тарасовским и Боковским - было разбито более десяти беспилотных аппаратов.

Благодаря этой информации стало ясно, что такие дроны проникали в воздушное пространство над населенными пунктами и, возможно, доставляли кибер-атаки. По словам губернатора, в результате данной операции не зафиксированы ни жертвы среди населения, ни разрушения наземных объектов, что свидетельствует о высокой эффективности подготовленности сил и средств. Прокомментировав ситуацию с сентября, глава города Севастополя Михаил Развожаев подтвердил, что над Балаклавским районом также была разбита пара дронов, что привело к отражению потенциально опасной атаки.

Военные также подчеркнули, что при этом были задействованы специализированные системы ПВО и мобильные артиллерийские подразделения, обеспечившие быструю реакцию и соответствующий огневой ответ. В результате данных действий Украина оказалась в ситуации обратного цикла атаки и отсекает сигналы пульсирующих мобильных устройств. Подобное масштабное отражение воздушных угроз в ночь на 2 июня подчеркивает важность и современность российских средств ПВО. Современные системы, включая иранские разветвленные самолёты, анти-воздушные комплексы, а также легкие мобильные МТКА, позволяют быстро обнаруживать, классифицировать и подавлять беспилотники.

Оптимальное сочетание этих факторов стало залогом того, что угроза серьезных потерь персонала и инфраструктуры была сведена к минимуму. Как итог, данный инцидент отражает масштаб и сложность конфликтной ситуации, а также современный уровень обороноспособности. На международном уровне такие события часто демонстрируются как продемонстрированная готовность защищать территориальную целостность и, в целое, управления в условиях стратегической угрозы со стороны соседних государств





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ПВО Дрон Украина Министерство Обороны РФ Беспилотники

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Минтруд: снижение прожиточного минимума в IV кв. доказало важность смены методики расчетаСогласно данным министерства, за IV квартал прожиточный минимум для трудоспособного населения составил 12 273 руб., для пенсионеров - 9 348 руб., а для детей - 11 140 руб.

Read more »

В Барнауле около 140 школьников обратились к врачам с отравлениемОколо 140 учеников барнаульской школы №128 обратились к медикам с признаками отравления, специалисты управления Роспотребнадзора выясняют причины произошедшего, РИА Новости, 11.03.2021

Read more »

Открытый Кубок Европы: самбисты разыграли награды в МинскеОткрытый Кубок Европы: самбисты разыграли награды в Минске новости мир24 самбо спорт Беларусь

Read more »

В Москве перестали пускать посетителей на самое большое колесо обозрения в Европе. Спустя день после открытия — MeduzaДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА

Read more »

За ночь силы ПВО уничтожили почти 140 украинских дронов в 11 регионах РоссииМинобороны: над регионами России за ночь сбили 139 украинских беспилотников

Read more »

Russian Footballer, 27, Becomes First Russian to Win Champions League TwiceA 27-year-old Russian goalkeeper, who played the entire match, has become the first Russian to win the Champions League twice. His price has increased by 8 million euros, making him the most expensive goalkeeper in the French Ligue 1, comparable to a 21-year-old French goalkeeper. Additionally, his rise in market value makes him the most expensive Russian footballer, surpassing the achievements of Alexander Golovin (30 million euros in 2018, Monaco) and Mario Fernandes (30 million euros in 2019, CSKA). The most expensive player in the Ligue 1 is a Georgian midfielder from PSG, who has added 50 million to his value and reached a total of 140 million. He shares the first place in the ranking of the most expensive players in the league with his teammates, Portuguese players Vitinha and Joao Neves. The goalkeeper of the Mexican national team, Ochoa, will participate in the sixth World Cup. The Mexican national team has announced the composition of the home World Cup. Two players from the Russian Premier League and a 40-year-old goalkeeper were included in the squad.

Read more »