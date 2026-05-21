Оперативно-тактические ракетные комплексы 'Искандер-М' оборудованные внештатными боеприпасами перебрасываются в Белоруссию для учений ядерных сил

5/21/2026 4:14 AM
Минобороны России продемонстрировало кадры развертывания в Белоруссии оперативно-тактических ракетных комплексов 'Искандер-М', оснащенных специальными боеприпасами, в рамках учений ядерных сил. На заседании были изложенны подробности о личных составах белорусской ракетной соединению, выполняющих учебно-боевые задачи для получения и размещения специальных боеприпасов на ракетных комплексах, а также обучении и выдвижении воинов на операции, подготовке ракет для последующего пуска иganачения боевого применения ядерного оружия.

Минобороны России показало кадры развертывания в Белоруссии оперативно-тактических ракетных комплексов 'Искандер-М', оснащенных специальными боеприпасами, в рамках учений ядерных сил... В ведомстве сообщили, что личный состав белорусского ракетного соединения выполняет учебно-боевые задачи по получению специальных боеприпасов для ОТРК 'Искандер-М', снаряжению ими ракет-носителей и скрытному выдвижению в назначенный район для подготовки к проведению пусков...

По данным Минобороны РФ, ядерные боеприпасы доставили в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады в Белоруссии. После этого белорусские ракетчики получили их, оснастили ими ракеты-носители и выдвинулись на позиции. Тренировка боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения воинских частей началась в Белоруссии 18 мая. В учениях участвуют Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты, командование дальней авиации, а также часть сил Ленинградского и Центрального военных округов..

