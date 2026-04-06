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Операция спасения: Американский летчик эвакуирован с территории Ирана после крушения истребителя

Военные Новости Новости

Операция спасения: Американский летчик эвакуирован с территории Ирана после крушения истребителя
ИранСШАСпасательная Операция
📆06.04.2026 9:55:00
📰lentaruofficial
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Спецназ США провел сложную операцию по спасению американского летчика, потерпевшего крушение на территории Ирана. После четырнадцати часов укрытия в горах, летчик смог передать свои координаты и указать цели для авиаударов. Последующая эвакуация столкнулась с трудностями, но в итоге была успешно завершена.

Летчик, оказавшийся в сложной ситуации после падения истребителя, совершил посадку глубоко на вражеской территории, в гористой местности юго-запада Иран а. Спустя четырнадцать часов после аварии, он сумел передать свои координаты спасателям, используя имеющееся оборудование. На место происшествия незамедлительно высадился отряд спецназ а США , ожидавший возможной атаки со стороны иран ских вооруженных сил.

Вскоре после высадки, американские и израильские военные самолеты нанесли авиаудары, осветив горные вершины взрывами. По словам высокопоставленного военного источника, летчик из своего укрытия наблюдал за передвижениями иранских сил и указывал спасателям цели для нанесения ударов. Спецназовцы вели интенсивный огонь, чтобы воспрепятствовать приближению противника. Американские официальные лица подчеркнули, что местонахождение летчика было в глубине вражеской территории, и выразили сомнения в том, что иранские войска когда-либо приблизились к этому району. \Срочная эвакуация летчика осуществлялась с использованием вертолета на заранее подготовленную песчаную взлетно-посадочную полосу в Иране, которую силы специального назначения обустроили для проведения спасательной операции или в случае возникновения иных непредвиденных обстоятельств. План предусматривал быструю погрузку летчика и спасательной группы на два самолета C-130, которые должны были доставить их в безопасное место на авиабазу. Однако, по данным военных источников, носовая стойка шасси, по меньшей мере, одного, а возможно, и обоих самолетов застряла в песке взлетно-посадочной полосы. После нескольких часов безуспешных попыток освободить застрявшие колеса, спецназовцы запросили поддержку и вызвали три резервных самолета. В итоге, весь личный состав спецназа и раненый летчик были пересажены на три прибывших самолета. После завершения эвакуации, американская авиация уничтожила два поврежденных самолета и четыре вертолета, чтобы исключить возможность их захвата противником или использования в дальнейшем. \Инцидент произошел в результате падения американского истребителя F-15, оба пилота которого катапультировались на территории Исламской Республики Иран. Один из пилотов был спасен в течение нескольких часов после происшествия, в то время как второй пилот оказался на вражеской территории, вынужденный скрываться в течение длительного времени. Сложная спасательная операция продемонстрировала высокий уровень подготовки спецназа США, их способность действовать в экстремальных условиях и принимать оперативные решения в критических ситуациях. Несомненно, данный инцидент может иметь серьезные последствия для отношений между США и Ираном, а также повлиять на политическую обстановку в регионе. Детали спасательной операции, включая причины крушения самолета и возможные действия иранской стороны, будут предметом дальнейшего расследования

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Иран США Спасательная Операция F-15 Авиация Спецназ Катастрофа Эвакуация

 

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