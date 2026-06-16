Опасные симптомы и правила первой помощи при тепловом ударе домашних животных

Тепловой удар у домашних животных развивается стремительно и представляет смертельную опасность, поражая в первую очередь головной мозг и вызывая серьезные когнитивные нарушения. Об опасных симптомах и правилах первой помощи в беседе с «Лентой.ру» рассказала ветеринарный врач Елена Фроленко.

Москва, 16 июня - АиФ-Москва. Тепловой удар у домашних животных развивается стремительно и представляет смертельную опасность, поражая в первую очередь головной мозг и вызывая серьезные когнитивные нарушения .

Об опасных симптомах и правилах первой помощи в беседе с «Лентой.ру» рассказала ветеринарный врач Елена Фроленко. Срочно везти питомца в клинику необходимо при учащенном дыхании, обильном слюнотечении, рвоте, диарее и нарушении координации. Особую тревогу должны вызывать сильная вялость, полный отказ от воды, а также появление судорог или потери сознания. До визита к специалисту животное нужно перенести в прохладное место и начать постепенно охлаждать прохладной водой, исключая использование льда для предотвращения спазма сосудов.

Ветеринар рекомендует смачивать живот, лапы, подмышки и шею, прикладывая по дороге в клинику влажные полотенца, но ни в коем случае не мочить спину для предотвращения парникового эффекта. Для профилактики перегрева в квартире следует поддерживать комфортную температуру на уровне от 20 до 25 градусов и обеспечить питомцу доступ к охлаждающим коврикам или прохладной ванной комнате. Также важно расставить по дому несколько мисок со свежей водой или установить специальные фонтанчики, чтобы животное могло свободно пить небольшими порциями.

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