Опасные капсулы: почему аюрведические БАДы для потенции могут навредить здоровью

Индийские капсулы для потенции набирают популярность на маркетплейсах, но врачи предупреждают о серьёзных рисках: от аллергии до нарушений сердечно-сосудистой системы. Клинические испытания отсутствуют, самолечение опасно.

На российских маркетплейсах всё чаще можно встретить индийские капсулы для повышения потенции. Их продают как биологически активные добавки на основе аюрведических компонентов: ашвагандха, шафран, абхрак бхасма, арджуна и другие травы.

Производители обещают растительный состав, отсутствие побочных эффектов и быстрый результат. Однако врачи предупреждают: такие средства могут быть опасны. Клинических испытаний эти капсулы не проходили, их эффективность при лечении импотенции научно не доказана. Проблема в том, что многие покупатели верят рекламе и не консультируются со специалистами.

Самолечение подобными добавками может привести к серьёзным последствиям. Первый и самый частый риск - аллергические реакции. Индивидуальная непереносимость шафрана или других ингредиентов способна вызвать зуд, сыпь, покраснение кожи и даже отёк Квинке. При появлении таких симптомов приём нужно немедленно прекратить и обратиться к врачу.

Но есть и более скрытые угрозы. Особую опасность БАД представляет для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Шафран и арджуна влияют на артериальное давление, а тонизирующий эффект может усугубить тахикардию и аритмию. Гипертоникам, пациентам с атеросклерозом и другими патологиями сосудов категорически не рекомендуется принимать эти капсулы без предварительной консультации с кардиологом или терапевтом.

Кроме того, средство противопоказано при повышенной нервной возбудимости и бессоннице. Оно может спровоцировать тревожность, ухудшить качество сна и вызвать раздражительность. Важно понимать, что сочетание этих капсул с другими стимуляторами потенции или сердечно-сосудистыми препаратами чревато непредсказуемым усилением эффекта. Это может привести к резкому падению давления, обмороку или даже инфаркту.

Врачи настоятельно советуют не заниматься самолечением и перед покупкой проконсультироваться с урологом или терапевтом. Оценку соотношения пользы и риска должен проводить профессионал, основываясь на индивидуальных особенностях здоровья пациента. Пока же маркетплейсы продолжают продавать эти капсулы, не проверяя их состав и безопасность. Покупатели должны помнить: натуральное не всегда значит безопасное.

Аюрведические добавки - это не лекарства, а лишь вспомогательные средства, и их применение требует осторожности и медицинского контроля





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