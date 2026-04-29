Опасность сосисок в тесте и беляшей: эндокринолог предупреждает о риске рака

Врач-эндокринолог Антон Поляков предупреждает о вреде сосисок в тесте и беляшей, связывая их употребление с повышенным риском развития онкологических заболеваний. Также в статье освещаются новые разработки в области онковакцинации и важность семейного анамнеза в профилактике рака.

Врач-эндокринолог и диетолог Антон Поляков предостерегает от частого употребления сосисок в тесте и беляшей, указывая на потенциальный риск развития онкологических заболеваний. Специалист подчеркивает, что данные продукты, относящиеся к категории полуфабрикатов, не обладают питательной ценностью и могут негативно влиять на здоровье .

В беседе с изданием aif.ru, Антон Поляков отметил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает переработанное мясо, включая сосиски и аналогичные продукты, как потенциально канцерогенное. Это обусловлено низким содержанием полноценного белка, высоким уровнем жиров и обилием пищевых добавок, что делает их высококалорийными, но при этом лишенными существенной пользы для организма. Напоминается, что еще в 2015 году ВОЗ отнесла переработанное мясо к канцерогенам первой группы, наряду с такими опасными веществами, как табак и асбест.

Согласно данным Международного агентства по изучению рака, регулярное употребление переработанного мяса увеличивает риск развития колоректального рака на 18%. Дополнительное негативное воздействие оказывает жарка в масле, в процессе которой образуются канцерогены. Даже эпизодическое употребление подобных продуктов может нанести вред здоровью, а систематическое включение их в рацион представляет серьезную угрозу. В контексте профилактики онкологических заболеваний, врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе подчеркивает важность сбора информации о заболеваниях, которыми страдали родственники.

По ее мнению, эти данные позволяют врачу определить необходимые анализы для исключения возможных генетических предрасположенностей и рисков. При оценке рисков следует учитывать не только заболевания ближайших родственников, но и историю болезней у бабушек, дедушек, тетей и дядей. Это позволяет получить более полную картину и разработать индивидуальный план профилактики и диагностики. Важно помнить, что знание семейного анамнеза может существенно повлиять на своевременное выявление и лечение онкологических заболеваний.

В России активно разрабатываются и внедряются новые методы борьбы с раком, включая онковакцины. Вероника Скворцова, руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), сообщила о положительных результатах клинических испытаний двух новых вакцин от колоректального рака. Вакцины хорошо переносятся пациентами и не вызывают побочных эффектов. Они назначаются пациентам с метастатическим колоректальным раком после прохождения как минимум двух курсов химиотерапии, дополняя стандартную терапию и формируя комплексный подход к лечению.

Минздрав планирует сделать эти вакцины бесплатными для пациентов, что значительно повысит доступность инновационных методов лечения рака. Ранее в этом году Антон Поляков также предупреждал о вреде регулярного употребления колбасных изделий, рекомендуя заменять их более полезными альтернативами, такими как говяжий язык. В целом, комплексный подход к профилактике и лечению рака, включающий здоровое питание, регулярные медицинские осмотры и использование современных методов лечения, является ключом к снижению заболеваемости и повышению качества жизни пациентов





