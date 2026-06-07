Опасные гусеницы походных дубовых шелкопрядов распространяются по Берлину

В Берлине наблюдается быстрое распространение ядовитых гусениц походных дубовых шелкопрядов. Их волоски содержат токсин тауметопеин, вызывающий кожные и респираторные проблемы, а также аллергические реакции. Власти борются с вредителями, но число поражённых деревьев растёт.

Волоски гусениц походных дубовых шелкопрядов содержат токсичный белок тауметопеин , который может вызывать у человека серьёзные реакции: раздражение кожи, зуд, проблемы с дыханием и в отдельных случаях даже аллергический шок.

В последнее время наблюдается стремительное распространение этих опасных насекомых по территории Берлина, столицы Германии. По данным СМИ, впервые резкое увеличение числа поражённых деревьев было отмечено в районах Нойкельн и Марцан. С пятницы также была закрыта часть парка Герлитцер в районе Кройцберг из-за высокой концентрации гусениц. Наиболее пострадавшими от нашествия шелкопрядов оказались округа Шарлоттенбург-Вильмерсдорф, Трептов-Кепеник, Штеглиц-Целендорф и Шпандау, где произрастает большое количество дубов - основного кормового растения этих вредителей.

Несмотря на постоянную борьбу местных властей с гусеницами, число заражённых деревьев продолжает расти. По сведениям издания Bild, в 2025 году было зафиксировано более 5 тысяч поражённых дубов в 881 локации по Берлину, и эксперты прогнозируют дальнейший рост этих показателей в 2026 году. Ситуация требует скоординированных мер по борьбе с вредителями и информированию населения о потенциальных рисках. Контакт с волосками гусениц может привести к необходимости медицинской помощи, особенно для людей с повышенной чувствительностью.

Власти города рекомендуют избегать приближения к заметно повреждённым деревьям и при начале сезона активности шелкопрядов проявлять особую осторожность. Распространение насекомых связывают с климатическими изменениями, способствующими расширению ареала теплолюбивых видов





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