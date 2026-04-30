Онколог рассказал о первых признаках рака и методах ранней диагностики

Врач-онколог Евгений Чичиков объяснил, какие симптомы могут указывать на онкологию и какие методы скрининга помогают выявить рак на ранних стадиях. Специалист также дал рекомендации по профилактике онкологических заболеваний.

Врач-онколог, химиотерапевт Медскан Hadassah Евгений Чичиков в интервью «Ленте.ру» подробно рассказал о том, как распознать первые признаки онкологических заболеваний и какие методы диагностики позволяют своевременно выявить рак .

По словам специалиста, даже незначительные симптомы и жалобы пациента могут стать поводом для назначения полноценного обследования, которое поможет подтвердить или опровергнуть диагноз онкологии. Чичиков отметил, что среди общих симптомов рака чаще всего встречаются усталость, быстрая утомляемость, субфебрильная температура (чуть выше 37 градусов) и беспричинная потеря веса. Однако эти проявления характерны не только для онкологии, но и для многих других заболеваний, поэтому важно обращаться к врачу для уточнения диагноза.

Среди видимых признаков онкологии доктор выделил изменения в родинках — если они быстро меняют форму, цвет или размер, это может указывать на меланому. Также тревожными сигналами являются примесь крови в стуле или моче, что может свидетельствовать о раке органов желудочно-кишечного тракта или мочевыводящих путей. Уплотнения в молочных железах, асимметрия или изменение формы соска могут быть признаками рака молочной железы. Длительный кашель, особенно у курильщиков, требует внимания, так как он может быть симптомом рака легкого.

Любые новые симптомы, которых раньше не было, должны стать поводом для обращения к врачу и обсуждения своего самочувствия. Чичиков подчеркнул, что наиболее эффективным методом раннего выявления онкологии является скрининг. В зависимости от возраста и группы риска пациента могут назначаться различные виды обследований. Например, женщинам после 40 лет рекомендуется проходить маммографию для обнаружения рака молочной железы, а после 45 лет — анализ кала на скрытую кровь и колоноскопию для выявления рака кишечника.

Мужчинам после 50 лет советуют делать ПСА-тест и пальцевое ректальное исследование простаты для обнаружения рака предстательной железы. Для женщин также актуален PAP-тест, который помогает выявить рак шейки матки, а курильщикам и людям из групп риска рекомендуется низкодозная КТ для диагностики рака легкого. В завершение беседы онколог дал рекомендации по профилактике онкологических заболеваний. По его словам, в рацион необходимо включать продукты, которые помогают укрепить иммунитет и защищают от появления опухолей.

В частности, он посоветовал употреблять сою, помидоры, яблоки и ягоды, так как содержащиеся в них вещества способствуют укреплению иммунной системы и снижают риск развития рака





