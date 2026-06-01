Онколог предупредил о скрытых формах рака кожи, маскирующихся под родинки и прыщи

Эксперт объяснил, какие изменения на коже должны насторожить, и почему опасны не только темные образования, но и мелкие пятна или незаживающие ранки.
Москва, 1 июня. Врачи обратили внимание на то, что рак кожи часто проявляется в неочевидных формах, которые пациенты могут долгое время не распознавать. Онколог и онкодерматолог Расул Ахмаев в интервью пояснил, что злокачественные образования не всегда имеют классический вид крупных темных родинок.
Они способны имитировать мелкие пятна, розоватые уплотнения или незаживающие воспаления. Особую тревогу вызывают изменения в уже существующих родинках: асимметрия, неровные края, увеличение размеров, разноцветность (от коричневых до синих вкраплений) и склонность к кровоточивости. Любое быстрое transformation - потемнение, выбухание, зуд, покрытие корочкой или периферическое воспаление - должно стать поводом для срочного обращения к врачу. Ахмаев подчеркнул, что не все кожные раки происходят из пигментных невусов; например, базалиома может выглядеть как небольшая розовая язвочка, отказывающаяся затягиваться.
Этот вопрос был затронут в контексте новости о состоянии пациента, получившего российскую вакцину против рака, которую ранее комментировал директор НИЦЭМ им. Гамалеи Александр Гинцбург
Рак Кожи Онкодерматология Базалиома Симптомы Рака Кожи Родинки Невусы Ахмаев Гинцбург Вакцина От Рака НИЦЭМ Гамалеи