Онколог предупредил о скрытых формах рака кожи, маскирующихся под родинки и прыщи

Эксперт объяснил, какие изменения на коже должны насторожить, и почему опасны не только темные образования, но и мелкие пятна или незаживающие ранки.

Москва, 1 июня. Врачи обратили внимание на то, что рак кожи часто проявляется в неочевидных формах, которые пациенты могут долгое время не распознавать. Онколог и онкодерматолог Расул Ахмаев в интервью пояснил, что злокачественные образования не всегда имеют классический вид крупных темных родинок.

Они способны имитировать мелкие пятна, розоватые уплотнения или незаживающие воспаления. Особую тревогу вызывают изменения в уже существующих родинках: асимметрия, неровные края, увеличение размеров, разноцветность (от коричневых до синих вкраплений) и склонность к кровоточивости. Любое быстрое transformation - потемнение, выбухание, зуд, покрытие корочкой или периферическое воспаление - должно стать поводом для срочного обращения к врачу. Ахмаев подчеркнул, что не все кожные раки происходят из пигментных невусов; например, базалиома может выглядеть как небольшая розовая язвочка, отказывающаяся затягиваться.

Этот вопрос был затронут в контексте новости о состоянии пациента, получившего российскую вакцину против рака, которую ранее комментировал директор НИЦЭМ им. Гамалеи Александр Гинцбург





