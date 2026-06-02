Онколог создал бота на базе Chat GPT для подготовки к тяжёлым беседам с пациентами

Врач‑онколог Максим Котов представил виртуального ассистента, который помогает формировать диалог с пациентами после постановки онкологического диагноза, используя проверенные коммуникативные алгоритмы и модель Chat GPT 4.1.

Для многих россиян слово рак звучит как приговор, вызывающий панический страх и неизбежные ассоциации со смертью. Пациенты часто воспринимают онколога как судью, который вынесет решение о судьбе, и из‑за этой эмоциональной нагрузки врачам бывает очень трудно вести открытый диалог о диагнозе, методах лечения и прогнозах.

Хирург‑онколог Максим Котов рассказал, что традиционный подход к таким беседам зачастую приводит к взаимному недоверию и затрудняет процесс согласования терапии. Чтобы облегчить подготовку к этим разговорам, он разработал специализированного виртуального ассистента, построенного на базе языковой модели Chat GPT 4.1. В систему загружены проверенные протоколы построения медицинского диалога, основанные на коммуникативных алгоритмах, подтверждённые клиническими исследованиями. Искусственный интеллект генерирует сценарий беседы, предлагая готовые фразы, позволяющие врачу объяснить пациенту состояние, обсудить варианты лечения и дать реальный прогноз, не вызывая излишней тревоги





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Онкология Искусственный Интеллект Медицинская Коммуникация Чат‑Бот Диагностика

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