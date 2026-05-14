Омбудсмен рассказала о работе с обращениями граждан и планах усиления взаимодействия с региональными уполномоченными по правам человека

Омбудсмен Лантратова рассказала о своей работе за последний год, включая посещение 46 регионов России, и о ключевых задачах, которые она видит в работе с обращениями граждан. Она также заявила о намерении усилить взаимодействие с региональными уполномоченными по правам человека.

Омбудсмен рассказала, что за последний год посетила 46 регионов России, включая отдаленные населенные пункты. Люди приходили большими группами на приемы, иногда и по восемь часов приходилось принимать людей, находить пути решения в их вопросах.

Одна из ключевых задач остается работа с обращениями граждан. Обращения людей продолжают поступать постоянно и требуют оперативной реакции. Лантратова также заявила о намерении усилить взаимодействие с региональными уполномоченными по правам человека. Мне очень важно, что со многими мы знакомы.

Понимаю их работу, они ближе всего находятся к людям и понимают их повседневные заботы. Работа с обращениями граждан должна быть связана с дальнейшими изменениями законодательства. Из каждого обращения гражданина вытекает понимание, где несправедливость, а где нужна законодательная донастройка. Планирует тесно взаимодействовать с Госдумой и Советом Федерации





