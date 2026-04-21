Ольга Зайцева о будущем российского биатлона и переориентации на внутренние ресурсы

📆4/21/2026 5:38 AM
Легенда российского биатлона Ольга Зайцева рассказала о влиянии изоляции на национальный спорт, развитии конкуренции внутри страны и своей уверенности в восстановлении справедливости в международных отношениях.

Олимпийская чемпионка Ольга Зайцева поделилась своим видением текущей ситуации в российском биатлон е и международной спорт ивной политике. В ходе недавнего интервью она подчеркнула, что отечественный биатлон исторически занимал лидирующие позиции в мире, и выразила уверенность в необходимости сохранения этого статуса, несмотря на все внешние вызовы.

По словам прославленной спортсменки, текущий период должен стать временем укрепления внутренних ресурсов и формирования правильных ориентиров для молодого поколения. Зайцева отметила, что российские биатлонисты обязаны ставить перед собой самые амбициозные цели, осознавая свою ответственность как представителей страны, даже в условиях ограниченного доступа к международным стартам. Говоря о причинах жесткой позиции Международного союза биатлонистов (IBU), Ольга Зайцева отметила, что во времена ее активной карьеры, завершившейся в 2015 году, подобных проявлений не наблюдалось. Она связала нынешнюю политизированность спортивных институтов с текущей геополитической ситуацией и информационным давлением, которому подвергаются европейские руководители. Спортсменка выразила твердую убежденность в том, что правда находится на стороне России, и рано или поздно справедливость в международных спортивных организациях будет восстановлена. Тем не менее, она считает, что сейчас не время для жалоб, а время для максимальной концентрации на внутренних процессах подготовки кадров и совершенствования тренировочного процесса внутри страны. Одним из ключевых положительных аспектов текущей изоляции Зайцева назвала переориентацию внимания на развитие российского спорта внутри государства. Раньше ведущие спортсмены практически постоянно тренировались в Европе, из-за чего их присутствие на родине было номинальным. Сегодня ситуация кардинально изменилась: звезды мирового уровня тренируются и соревнуются в России, что дает колоссальный стимул для подрастающего поколения. Дети видят своих кумиров, соревнуются с ними на одной трассе, что создает здоровую конкуренцию и повышает общий уровень подготовки. В качестве примера невероятной стойкости и профессионализма Зайцева привела успех российских паралимпийцев, которые, несмотря на многолетний запрет на выступления на международных площадках, продолжают побеждать на самом высоком уровне. В дополнение к этому, другие ветераны биатлона, такие как Светлана Ишмуратова, также призывают молодых атлетов рисковать и подходить к российским соревнованиям с такой же серьезностью, как к этапам Кубка мира, что является залогом будущего успеха российского биатлона

