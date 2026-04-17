Олимпийское серебро как главный сюрприз: Бестемьянова о мужском катании и возвращении российских фигуристов

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова поделилась своим видением прошедшего сезона, назвав мужской турнир на Олимпиаде самым ярким, но и самым неожиданным событием. Она также выразила надежду на скорое возвращение российских фигуристов на международную арену, отметив, что это изменит ход событий и откроет новые горизонты для спортсменов.

Олимпийская чемпионка и легенда фигурного катания Наталья Бестемьянова подвела итоги прошедшего сезона, назвав самым ярким, хотя и неоднозначным, впечатлением мужские соревнования на Олимпийских играх. По ее словам, никто не ожидал победы американца Ильи Малинина, равно как и не предполагал, что другой фаворит, например, американский фигурист, окажется настолько низко в итоговой таблице. «Думаю, самым ярким впечатлением сезона были соревнования мужчин на Олимпийских играх. Никто не предполагал, что выиграет Малинин. Никто не предполагал, что он может опуститься так низко в турнирной таблице. Это был абсолютно какой-то сюрприз со знаком минус. Но Малинин, конечно, со знаком плюс, мы его поздравляем, очень рады за него», – поделилась своими мыслями Бестемьянова.

Она подчеркнула, что подобные неожиданные повороты событий делают спорт непредсказуемым и захватывающим, хотя и могут вызывать разочарование у болельщиков, делавших ставку на других спортсменов. Олимпийская чемпионка также отметила, что, несмотря на неопределенность, российские фигуристы демонстрируют высокий уровень мастерства и продолжают радовать публику своими выступлениями на внутренних стартах.

Особое внимание Бестемьянова уделила вопросу возвращения российских фигуристов на международную арену, заявив, что это событие имеет колоссальное значение для всего мирового фигурного катания. «Думаю, все мы ждем возвращения российских фигуристов на международную арену, этого нам не хватает. Все будет по-другому, когда допустят. Другие мотивации, другие силы включатся в людях. Именно от того, вернут ли наших на международные старты, будет зависеть многое», – уверена олимпийская чемпионка.

Она предположила, что возвращение российских спортсменов придаст новый импульс развитию фигурного катания, вдохновит соперников и позволит вновь увидеть по-настоящему яркую и конкурентную борьбу на мировой арене. Бестемьянова выразила надежду, что здравый смысл восторжествует, и спортсмены смогут вновь соревноваться на равных, демонстрируя свои лучшие качества и привнося в спорт новые, захватывающие элементы. Отсутствие российских спортсменов на международных стартах, по ее мнению, является невосполнимой потерей для зрелищности и уровня соревнований, и их возвращение откроет новую, золотую страницу в истории фигурного катания. Пока же, российские фигуристы вынуждены оттачивать свое мастерство на внутренних соревнованиях, где, тем не менее, уровень конкуренции остается высоким.

Наталья Бестемьянова также прокомментировала несколько других ярких моментов из мира фигурного катания, связанных с номинантами на премию ISU Skating Awards, отношениями между спортсменами и выступлениями российских фигуристов. Упоминание о номинантах премии ISU Skating Awards за лучший костюм, куда вошли такие известные имена, как Малинин, Лью, Губанова, Шайдоров, Миура, Кихара, Чок и Бейтс, подчеркивает широту интересов олимпийской чемпионки.

Особого внимания заслуживают слова Кацалапова о его соперничестве с Сизароном, которое, тем не менее, не помешало ему выразить поддержку французскому фигуристу во время Олимпиады. Эта деталь демонстрирует зрелость и уважение, которые царят даже среди самых принципиальных соперников. Сообщения о значительном улучшении состояния Тарасовой, которая уже проявляет интерес к новостям фигурного катания, дают повод для оптимизма. Комментарий Климова о потенциале российских пар на международной арене, где они, по его мнению, боролись бы за призовые места, говорит о высоком уровне отечественной школы парного катания. Размышления Кагановской и Двоеглазовой о своих программах и образах, а также радость Александры Трусовой по поводу своего нового имиджа, подчеркивают многогранность личностей фигуристов и их стремление к самовыражению как на льду, так и за его пределами. Эти разрозненные, на первый взгляд, детали складываются в общую картину напряженного, но полного ярких моментов сезона, который, несмотря на все сложности, продолжает развиваться и приносить новые эмоции





