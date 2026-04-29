Олимпийский чемпион Кравчук о драках в КХЛ: судьи не готовы, хоккей становится чище

Двукратный олимпийский чемпион, Вячеслав Кравчук , прокомментировал бурные события, развернувшиеся во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина между ярославским « Локомотив ом» и омским « Авангард ом», завершившегося со счетом 1-2.

Кравчук отметил сложность работы судейской бригады в этом противостоянии, подчеркнув их неготовность к возникшим столкновениям и страх совершить ошибку, что привело к обильному количеству штрафных минут в течение значительной части игры. По мнению легендарного хоккеиста, ситуация на льду, несмотря на многочисленные стычки, не вышла за рамки привычной для хоккея 90-х годов в НХЛ, где подобные эпизоды не считались чем-то экстраординарным. Отсутствие серьезных драк, по его словам, является скорее исключением, чем правилом, и не должно вызывать чрезмерной реакции.

Кравчук акцентировал внимание на повышенном внимании к арбитрам в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), которое, по его мнению, приводит к постоянным видеопросмотрам спорных моментов и, как следствие, к затяжным паузам в игре. Это создает определенные трудности для телевизионных трансляций, поскольку прерывает динамику матча и снижает зрелищность. Он подчеркнул, что для телеканалов, освещающих хоккей, непрерывность и скорость игры имеют первостепенное значение.

Вячеслав Кравчук также коснулся темы отказа НХЛ от драк, объяснив это не только соображениями безопасности и предотвращения насилия, но и экономическими причинами. По его словам, драки препятствовали выходу НХЛ на общенациональное телевидение и развитию бизнеса, а также увеличивали продолжительность матчей. Это негативно сказывалось на рейтингах и привлекательности лиги для спонсоров и зрителей. Кравчук отметил, что НХЛ осознанно пошла по пути повышения спортивного качества игры, отказавшись от элементов, которые могли бы оттолкнуть потенциальную аудиторию.

Он подчеркнул, что современный хоккей стремится к большей динамике, скорости и чистоте, что подтверждается тенденциями, наблюдаемыми как в НХЛ, так и на Олимпийских играх. В частности, он отметил исчезновение неспортивного поведения после свистка судьи, такого как толкотня возле ворот, словесные перепалки с вратарями и грубые силовые приемы. Это свидетельствует о повышении уровня культуры игры и стремлении к более цивилизованному хоккею.

В заключение Вячеслав Кравчук призвал КХЛ и российских судей обратить внимание на эти тенденции и перенять опыт НХЛ и Олимпийских игр. Он считает, что КХЛ должна стремиться к повышению скорости и динамики игры, а также к снижению количества остановок и видеопросмотров. Это позволит сделать хоккей более зрелищным и привлекательным для зрителей, а также повысить его конкурентоспособность на международной арене.

Кравчук уверен, что отказ от излишней судейской бдительности и более лояльное отношение к силовым приемам в рамках правил могут способствовать развитию хоккея в России. Он подчеркнул, что хоккей должен оставаться мужской игрой, но при этом не должен переходить границы дозволенного и ставить под угрозу здоровье игроков. Важно найти баланс между жесткой борьбой и соблюдением правил, чтобы обеспечить безопасность и зрелищность игры.

Его слова, процитированные Russia-Hockey.ru, являются важным сигналом для хоккейного сообщества и могут способствовать обсуждению перспектив развития КХЛ и российского хоккея в целом





