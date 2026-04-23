Оливейра обвиняет судей в предвзятости против «Зенита»

ЗенитОливейраСудьи
📆4/23/2026 8:20 AM
Главный тренер «Зенита» Сергей Оливейра заявил о систематических ошибках судей в матчах с участием его команды, опровергая распространенное мнение о помощи арбитров петербуржцам. В обзоре также освещены другие футбольные новости, включая комментарии экспертов и результаты матчей.

Главный тренер петербургского « Зенит а» Сергей Оливейра выразил недовольство судейством в матчах с участием его команды, отметив, что несмотря на распространенное мнение о предвзятости арбитров в пользу « Зенит а», на деле ситуация обратная.

Оливейра заявил, что за восемь лет работы в клубе он постоянно слышал разговоры о помощи судьей, однако статистика показывает, что «Зенит» находится на последнем месте по количеству судейских ошибок в свою пользу. Тренер подчеркнул, что не понимает, как судьи могут принимать решения, не имеющие под собой оснований, и почему их вызывают на просмотр VAR при отсутствии явных нарушений, таких как игра рукой.

Он также отметил, что арбитры, выносящие решения против «Зенита», часто получают назначения на следующие матчи, в то время как те, кого обвиняют в помощи клубу, подвергаются дисквалификации. Оливейра уверен, что судьи оказывают давление на «Зенит», и что спорные моменты, такие как пенальти в матче с «Локомотивом», не обходятся без скандалов. В ходе обсуждения вратарской позиции, Оливейра высказал мнение, что голкипер «ПСЖ» Люка Шевалье превосходит российского вратаря Матвея Сафонова, несмотря на уважение к последнему.

Эксперты также коснулись темы комментаторского мастерства, отметив важность стиля и индивидуальности в работе комментатора. Игорь Кастиль отметил, что в современном поколении комментаторов таких специалистов не так много, и выделил качества, которые отличают комментаторов, таких как Геннадий Генич и Сергей Трушечкин. Обсуждались также отношения между известным футболистом и комментатором Ильей Мостовым и московским «Спартаком», выражая надежду на улучшение взаимодействия и привлечение опытных футбольных людей в развитие российского футбола.

В новостном обзоре также были затронуты другие события в мире футбола, включая результаты матчей РПЛ, Лиги чемпионов, МЛС, а также тренерские перестановки и изменения в регламенте. Депутат Роман Свищев высказался за ужесточение лимита на легионеров, чтобы дать возможность молодым российским игрокам проявить себя в ведущих клубах. Эксперты РПЛ подчеркнули необходимость привлечения комментаторов-экспертов, способных анализировать игру и добавлять красок в трансляции. Отставка тренера «Челси» Маурисио Почеттино вызвала обсуждение нестабильности в принятии решений в клубе.

Также были проанализированы спорные моменты в матчах РПЛ, такие как пенальти в ворота «Зенита», и высказаны мнения о готовности российских футболистов к интенсивности игры в европейских лигах. Успехи «Интер Майами» в МЛС и выход «Баварии» в финал Кубка Германии также попали в поле зрения экспертов

