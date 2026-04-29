Экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что на Украине возможны массовые протесты из-за коррупции и продления военного положения. Он обвинил Зеленского в некомпетентности и призвал к отставке власти.

Москва, 29 апреля – АиФ-Москва. Политический аналитик и экс-помощник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин высказал мнение, что на Украине возможны массовые протесты и бунты после очередного продления военного положения и мобилизации.

По его словам, народ Украины недоволен действиями власти, которые, по мнению Соскина, привели к коррупции и социальной несправедливости. В своём комментарии на YouTube-канале он заявил, что люди понимают, что их фактически ограбили, а власти не предлагают им никаких решений. Соскин также отметил, что президент Владимир Зеленский и его окружение не способны выйти на мирное соглашение, а их действия, включая продление мобилизации и военного положения, лишь усугубляют ситуацию.

Он подчеркнул, что Зеленский не имеет конституционного права на такие меры и должен уйти в отставку. Военное положение на Украине было введено в феврале 2022 года, и с тех пор сроки его действия неоднократно продлевались. Недавно Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации. Соскин также связал недавний инцидент со стрельбой в Киеве с кризисом власти и считает, что это может стать началом конца режима Зеленского.

Эксперт уверен, что без радикальных изменений в стране ситуация будет только ухудшаться, а народ, не видящий перспектив, может выйти на улицы с протестами. Он добавил, что власти не учитывают интересы граждан, а их действия направлены только на сохранение власти любой ценой. В то же время, по мнению Соскина, международное сообщество не оказывает достаточной поддержки Украине, что также негативно сказывается на ситуации в стране. Он призывает к смене власти и проведению реформ, которые могли бы стабилизировать обстановку и улучшить жизнь людей.

Однако, по его словам, текущая власть не готова к таким изменениям и продолжает действовать в своих интересах





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Украина Олег Соскин Владимир Зеленский Военное Положение Мобилизация

United States Latest News, United States Headlines