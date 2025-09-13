Оксана СелехметьеваПобеды в Сан-Себастьяне и Монтрё

Российская теннисистка Оксана Селехметьева завоевала титул серии WTA-125 в Сан-Себастьяне и второй подряд парный титул в Монтрё.

Женский теннис с каждым годом становится все более ярким и привлекательным благодаря появлению талантливых юных теннис исток. Одной из таких звезд сезона 2023 года стала 22-летняя российская теннис ист Оксана Селехметьева , которая уверенно набирает форму и добивается все лучших результатов в своей карьере. Она стремится попасть в топ-100 мирового рейтинга и тренируется под руководством опытного тренера Ана Алькасар.

В этом сезоне Селехметьева сделала настоящий прорыв, завоевав свой крупнейший на данный момент титул в карьере - турнир серии WTA-125 в Сан-Себастьяне. В финале она одержала победу над Анаук Куверманс (201-я ракетка мира). Это значительный успех для Оксаны, став ее первым одиночным трофеем в текущем сезоне на соревнованиях серии WTA-125. Также для россиянки эта победа - вторая подряд в парном разряде. Ранее в месяце сентября она завоевала титул в Монтрё (1-7 сентября) вместе с Симоной Вальтерт. С начала года Селехметьева поднялась в рейтинге на 20 позиций, с 169-й строки до 149-й. На всех турнирах «Большого шлема» текущего года она добиралась до финала квалификации, с исключением Australian Open





championat / 🏆 29. in RU Мы обобщили эту новость, чтобы вы могли ее быстро прочитать.Если новость вам интересна, вы можете прочитать полный текст здесь Прочитайте больше:

Теннис Оксана Селехметьева WTA-125 Турнир Сан-Себастьян Монтрё Россия Теннисистка Спорт

Россия Последние новости, Россия Последние новости

Similar News:Вы также можете прочитать подобные новости, которые мы собрали из других источников новостей

Овчинский: на севере столицы началось строительство офисного кварталаСовокупная площадь трех строений составит почти 125 тысяч квадратных метров.

Прочитайте больше »

Исак о переходе в «Ливерпуль»: «Очень рад быть частью этой команды, этого клуба и всего, что он олицетворяет. Это был долгий путь, но я счастлив, что могу вернуться к работе»Мерсисайдцы подписали 25-летнего нападающего, заплатив «Ньюкаслу» 125 миллионов фунтов.

Прочитайте больше »

Худший финал в карьере россиянки. Так беспомощно Мария не смотрелась давноМария Тимофеева проиграла в финале турнира WTA 125.

Прочитайте больше »

Ученый назвал предельный срок человеческой жизниBBC: теоретический предел человеческой жизни составляет 120-125 лет

Прочитайте больше »

Плишкова вернется в тур на следующей неделеНа следующей неделе она выступит на турнире WTA 125 в Калдаш-да-Раинье.

Прочитайте больше »

Первый для России титул WTA-125 в сезоне! Селехметьева забирает трофеи и рвётся в топ-10022-летняя спортсменка проводит свой лучший эпизод в карьере и не планирует останавливаться.

Прочитайте больше »