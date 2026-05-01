Окон считает, что регламент Формулы-1 нуждается в дальнейших улучшениях

Эстебан Окон прокомментировал изменения в техническом регламенте Формулы-1, отметив, что они были сделаны в правильном направлении, но требуют дальнейшей доработки. Он особо выделил изменения, касающиеся поведения машин при сбросе газа и автоматического запуска перед квалификационным кругом.

Эстебан Окон , пилот команды Alpine , выразил свою точку зрения относительно недавних изменений в техническом регламент е Формулы-1, заявив, что, хотя корректировки и были сделаны в верном направлении, работа над совершенствованием правил еще не завершена.

Французский гонщик подчеркнул важность практической оценки новых правил в реальных гоночных условиях, отметив, что на данный момент команда опирается преимущественно на данные, полученные в симуляторе. Окон отметил, что изменения, касающиеся поведения машин при сбросе газа, представляются ему позитивными, поскольку они ограничивают тактику, которая казалась ему неестественной и искусственной. Однако он также признал, что полностью избавиться от необходимости управления дроссельной заслонкой для оптимизации скорости в поворотах и на прямых вряд ли удастся.

По его мнению, гонщикам все равно придется искать баланс между максимальной скоростью прохождения поворотов и сохранением темпа на прямых участках трассы. Особое внимание Окон уделил новому правилу, касающемуся автоматического запуска перед началом квалификационного круга. Он напомнил, что ранее гонщикам приходилось использовать лишь половину мощности двигателя, чтобы подготовиться к быстрому кругу, что создавало определенные неудобства и ограничивало возможности для оптимального прогрева шин.

Теперь же, благодаря новому регламенту, пилоты могут полноценно подготовиться к квалификационному кругу в последнем повороте, как это было в прошлом году. Окон выразил надежду, что это изменение положительно скажется на зрелищности и конкуренции в квалификациях. Он подчеркнул, что это лишь небольшой, но важный шаг вперед, и что ситуация еще далека от идеала. Он не исключает, что в течение текущего сезона будут предприняты дальнейшие попытки по улучшению регламента, чтобы сделать Формулу-1 еще более захватывающей и справедливой.

Окон также добавил, что важно учитывать мнение гонщиков при разработке новых правил, поскольку именно они лучше всего чувствуют машину и понимают, какие изменения действительно необходимы. В целом, Эстебан Окон настроен оптимистично, но сдержанно. Он признает, что изменения в регламенте Формулы-1 – это непрерывный процесс, и что идеальных правил не существует. Он считает, что важно постоянно анализировать результаты гонок и вносить корректировки, чтобы обеспечить максимальную конкуренцию и зрелищность.

Окон также подчеркнул, что команда Alpine активно работает над адаптацией к новым правилам и готова к предстоящему сезону. Он уверен, что благодаря слаженной работе и грамотной стратегии команда сможет добиться высоких результатов. Он также отметил, что важно сохранять гибкость и готовность к изменениям, поскольку регламент Формулы-1 может быть пересмотрен в любой момент. Окон выразил уверенность, что Формула-1 продолжит развиваться и совершенствоваться, и что в будущем нас ждет еще больше захватывающих гонок и неожиданных поворотов.

Он также добавил, что рад быть частью этого увлекательного спорта и готов внести свой вклад в его развитие. Он подчеркнул, что для него важно не только бороться за победы, но и помогать делать Формулу-1 лучше и интереснее для болельщиков





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Грозовая угроза на Гран-при Майами Формулы-1Сильные грозы могут сорвать воскресную гонку Формулы-1 в Майами, что приведет к немедленной остановке мероприятия и эвакуации всех участников в безопасные помещения согласно американским нормам безопасности.

Read more »

Ральф Шумахер: «Ред Булл» нужно время, а Ферстаппен очень нетерпелив. Возможно, он перейдет в «Макларен»Бывший пилот «Ф-1» и эксперт немецкого Sky Ральф Шумахер полагает, что Макс Ферстаппен может последовать за своим гоночным инженером Джанпьеро Ламбьязе и присоединиться к «Макларену».

Read more »

«ВЧК-ОГПУ»: в Хабаровском крае совершили покушение на генерал-майора Азатбека Омурбекова. Его обвиняли в убийствах в УкраинеНа генерал-майора Азатбека Омурбекова совершили покушение в военном гарнизоне в селе Князе-Волконское-1 в Хабаровском крае, сообщил телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ», ссылаясь на источники.

Read more »

Ради «Хонды» могут внести поправку в технический регламент — The RaceВ Формуле-1 рассматривают возможность изменить действующий технический регламент, чтобы помочь производителю силовых установок «Хонда» сократить отставание от конкурентов, сообщает The Race.

Read more »

Чемпионка мира по легкой атлетике Эбби Штайнер подала в суд на Puma и Mercedes из-за шиповокЧемпионка мира по легкой атлетике американка Эбби Штайнер подала в суд на компанию Puma и команду «Формулы-1» Mercedes за халатность при производстве шиповок.

Read more »

«Это грустно». Стролл раскритиковал Ф-1 и надеется на изменение курсаПилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл жёстко высказался о современном регламенте Формулы-1, несмотря на изменения перед этапом в Майами.

Read more »