Оклахома — Сан-Антонио: Седьмой матч серии, где Спёрс переиграли действующих чемпионов

Плей-офф НБА — 2026, Оклахома — Сан-Антонио: обзор седьмого матча серии от 31 мая, Спёрс выиграли 4-3 и вышли в финал НБА Сезон для «Сан-Антонио» продолжается, а для «Оклахомы» — завершён.

В решающей игре финала Западной конференции «Спёрс» сумели на чужой площадке переиграть действующих чемпионов — счёт на табло оказался 111:103, и команда впервые с 2014 года пробилась в финал НБА. Этот седьмой матч стал самым напряжённым во всей серии: если раньше одна из команд быстро наращивала преимущество и уверенно доводила дело до победы, то теперь борьба действительно велась на равных.

«Сан-Антонио» не раз выходил вперёд с комфортной разницей, но «Оклахоме» всякий раз удавалось возвращаться в игру. После трёх четвертей гости вели лишь 80:77 — всё говорило о том, что концовка будет очень напряжённой





