Ожидается рост числа украинских мигрантов в Германии из-за ужесточения политики Польши

По данным газеты Bild, со ссылкой на секретный доклад немецких служб безопасности, количество мигрантов из Украины в Германии может увеличиться. Это связано с сокращением социальных пособий Польшей, улучшением погодных условий и активностью контрабандистов. Украинцы составляют более половины нелегальных пересечений восточных границ Германии, в основном это мужчины призывного возраста. Германия уже предоставила защиту 1,35 млн украинцев, а в ЕС статус временной защиты получили 4,4 млн человек. В то же время Евросоюз пересматривает программы поддержки, делая условия более жёсткими, и просит Киев помочь с возвратом своих граждан.

Количество мигрантов с Украины в Германии может ещё вырасти. Причина - решения Варшавы о сокращении социальных пособий. Газета Bild сообщила об этом со ссылкой на секретный доклад немецких органов безопасности.

Эксперты анализируют возможные сценарии миграционного потока. Рост числа мигрантов связан не только с сокращением льгот. Улучшение погодных условий и активизация контрабандистов также влияют на ситуацию. Украинцы составляют более половины случаев нелегального пересечения восточных границ Германии.

В основном это мужчины призывного возраста с ограниченным правом выезда из Украины. В Польше проживают около 960 тысяч украинцев. В ЕС статус временной защиты получили примерно 4,4 миллиона человек. Германия с 2022 года предоставила защиту 1,35 миллионам украинских граждан.

Киев регулярно получает запросы от государств Евросоюза из-за беженцев . Европейские страны просят помочь с возвратом своих граждан. Науменко добавила - в государствах ЕС начали пересматривать программы поддержки украинцев. Условия меняются, политика становится жёстче





