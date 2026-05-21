Одуванчик: суперфуд или обычный сорнеж?
📆5/21/2026 1:43 PM
Одуванчик, считанный многими обычным сорняком, обладает незаслуженными достоинствами. Одуванчик использовали в пищу и в лечебных целях ещё с древних времен в Китае, Риме, Грее и на Руси.

Его пищевые свойства и целебные применения актуальны и сегодня. Одуванчик оказывает комплексное благоприятное воздействие на организм. Он поддерживает работу почек, обладает мочегонным эффектом, улучшает пищеварительную систему, помогает обмену веществ и укрепляет иммунитет. Кроме того, он содержит витамины, в том числе группы B. Цветки растения можно использовать в выпечке и десертах, а листья — для приготовления салатов.

Специалист рекомендует сочетать их с руколой, шпинатом, белой фасолью, авокадо, бобовыми, свёклой, кабачками, имбирём, брынзой, свекольной ботвой и орехами. Не все могут употреблять одуванчик без ограничений. Осторожность должна соблюдаться при употреблении одуванчика людьми с аллергией на растение или камнями в почках. Одуванчик полезен в умеренных количествах, но не следует злоупотреблять едой из одуванчика при камнях в почках, чтобы избежать побочных эффектов

