Одесский порт – ключевая перевалочная база для поставок БПЛА ВСУ из Европы

Одесский порт – ключевая перевалочная база для поставок БПЛА ВСУ из Европы
4/22/2026 1:17 PM
Заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов заявил, что Одесский порт активно используется для перевалки беспилотников и комплектующих из Европы, предназначенных для украинской армии. Массированная атака на порт нанесла серьезные повреждения инфраструктуре и привела к детонации боеприпасов.

Москва, 22 апреля – АиФ-Москва. Одесский порт , как утверждает заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов , играет ключевую роль в обеспечении украинских вооруженных сил беспилотными летательными аппаратами и необходимыми для их функционирования компонентами, поступающими из стран Европы.

Данное заявление было сделано экспертом в контексте анализа массированной атаки, нанесенной по портовой инфраструктуре в ночь на 22 апреля. В результате ударов, по имеющимся данным, серьезно пострадали причальные сооружения, складские комплексы, объекты железнодорожного транспорта и другие важные элементы портовой логистики. По словам генерала Попова, Одесса представляет собой идеальную перевалочную базу для этих поставок, благодаря своему географическому положению и развитой транспортной сети.

В порт постоянно поступают значительные объемы беспилотников, либо уже готовых к использованию, либо в виде комплектующих, унифицированных боеприпасов, а также двигателей, предназначенных как для БПЛА, так и для беспилотных катеров. Особенностью ситуации является то, что после доставки груза в порт, через короткий промежуток времени, обычно в течение одного-двух дней, по местам складирования наносятся удары. Это приводит к детонации большого количества боеприпасов, возникновению масштабных пожаров и создает серьезную угрозу для окружающей среды.

Усугубляет ситуацию наличие в порту горюче-смазочных материалов, которые также способствуют распространению огня и увеличению масштабов разрушений. Генерал-майор Попов подчеркивает, что в Одесском порту, помимо боеприпасов и топлива, хранятся и другие взрывоопасные вещества, такие как селитра и азотные удобрения. Наличие Одесского припортового завода, специализирующегося на производстве азотных удобрений, создает дополнительный риск, поскольку эти вещества являются крайне пожароопасными и взрывоопасными. В случае попадания боеприпасов в места хранения этих веществ, последствия могут быть катастрофическими.

По словам эксперта, сочетание различных взрывоопасных материалов в одном месте делает Одесский порт особенно уязвимым и привлекательным объектом для нанесения ударов. Он также отметил, что логика военных действий заключается в прерывании цепочек поставок вооружений и техники противнику, и уничтожение перевалочных баз является одним из эффективных способов достижения этой цели. Попов считает, что удары по Одесскому порту направлены на ослабление военной мощи украинских вооруженных сил и затруднение их снабжения необходимыми ресурсами.

Он также обращает внимание на то, что подобные атаки могут иметь долгосрочные последствия для экономики Украины, поскольку порт является важным транспортным узлом и играет значительную роль в международной торговле. По информации, предоставленной координатором пророссийского подполья Сергеем Лебедевым, в результате удара был поврежден и корабль, находившийся у причала в момент атаки. Предположительно, в этот момент велась разгрузка судна, что могло способствовать увеличению ущерба. Данный факт подтверждает версию о том, что Одесский порт активно используется для перевалки военных грузов.

Разрушение корабля и повреждение причальных сооружений затрудняют дальнейшее использование порта для военных целей и наносят значительный ущерб украинской логистике. В целом, ситуация в Одесском порту свидетельствует о том, что он является важным стратегическим объектом, который активно используется для снабжения украинских вооруженных сил. Удары по порту, по мнению экспертов, направлены на прерывание этих поставок и ослабление военной мощи Украины. Необходимо отметить, что информация, предоставленная Сергеем Лебедевым, требует независимого подтверждения, однако она согласуется с общими тенденциями и данными, полученными из других источников.

В дальнейшем развитии событий следует ожидать продолжения ударов по объектам военной инфраструктуры в Одесском порту, а также попыток украинской стороны восстановить поврежденные сооружения и возобновить поставки вооружений и техники. Ситуация остается напряженной и требует постоянного мониторинга

