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Ограничения на заправку в российских аэропортах и вопросы обеспечения авиатопливом

Транспорт News

Ограничения на заправку в российских аэропортах и вопросы обеспечения авиатопливом
Авиационное ТопливоАвиакеросинЗаправка Самолетов
📆6/13/2026 6:43 AM
📰meduzaproject
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Анализ ситуации с доступностью авиационного топлива в России на фоне введения временных ограничений на экспорт и сигналов о сокращении заправки в некоторых аэропортах.

В ряде аэропортов России появились предупреждения об ограничения х на заправку воздушных судов. Сообщается, что подобные уведомления зафиксированы в аэропортах Махачкалы, Минеральных Вод, Краснодара, Астрахани, Нижнего Новгорода и других городов.

Например, в одном из официальных уведомлений аэропорта Астрахани указано, что заправка самолетов осуществляется только в объёме, предусмотренном планом полёта.

"Авиационная антресоль", источник информации, подчёркивает, что эти ограничения не снижают уровень авиационной безопасности - топливо всегда заправляется в достаточном количестве, включая обязательный запас, необходимый для безопасности. Однако телетайм-канал делает вывод, что это может служить косвенным сигналом о сокращении доступности авиационного топлива в стране. На фоне этих событий мировое авиасообщество выражает обеспокоенность возможным дефицитом авиатоплива из-за геополитической ситуации, в частности, перекрытия Ормузского пролива. В Европе многие авиакомпании уже начали сокращать летние полётные программы и повышать тарифы.

В России с 1 июня на полгода введены ограничения на экспорт авиакеросина. При этом в Минтрансе РФ официально заявляют, что на текущий момент в стране не наблюдается дефицита топлива для гражданской авиации

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Авиационное Топливо Авиакеросин Заправка Самолетов Ограничения Аэропорты России Минтранс Дефицит Экспорт Ормузский Пролив Безопасность Полетов

 

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