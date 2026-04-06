Ограниченность сил вынуждает США и Иран искать пути к перемирию: эксперты о перспективах конфликта

Аналитики оценивают текущую ситуацию в ирано-американском конфликте, подчеркивая взаимную ограниченность ресурсов и необходимость переговоров. Обсуждаются ключевые рычаги влияния, роль Ормузского пролива и юридические аспекты конфликта.

Москва, 6 апреля - АиФ-Москва. Ограниченность ресурсов толкает США и Иран к поиску компромисса и прекращению боевых действий. Об этом, ссылаясь на мнение ведущего научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН, политолога-американиста Константина Блохина, сообщает издание NEWS.ru. По словам эксперта, текущая ситуация, характеризующаяся взаимной ограниченностью сил, делает переговоры единственным возможным выходом из сложившегося конфликт а.

Блохин подчеркивает, что все предпринятые ранее попытки американского президента Дональда Трампа добиться смены режима в Тегеране, без применения сухопутных войск, были обречены на провал. Он отмечает, что идея о перемирии возникла из-за осознания сторонами пределов собственных возможностей. Тегеран, в свою очередь, также оказывается в безвыходном положении, так как не имеет возможности «дотянуться» до Соединенных Штатов в полной мере. Иранские вооруженные силы способны наносить удары, в основном, по американским базам и их союзникам, дислоцированным в регионе, но при этом США значительно превосходят Иран по своему военному потенциалу, что также осложняет ситуацию. Обе стороны, испытывая дефицит ресурсов и возможностей, вынуждены искать пути к диалогу. Таким образом, переговоры, по мнению Блохина, становятся единственным разумным решением, способным положить конец противостоянию. \Младший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Евдокия Добрева, комментируя текущую ситуацию, сообщила НСН, что Иран не пойдет на деблокировку Ормузского пролива, рассматривая его как ключевой инструмент давления на США. Эксперт указывает, что создавшееся положение представляет собой своеобразный тупик, выход из которого требует нестандартных подходов. Ормузский пролив остается для Ирана критически важным рычагом влияния на внутренние процессы в Соединенных Штатах, в первую очередь, через воздействие на цены на энергоносители и, как следствие, на потенциальное удорожание топлива для американских потребителей. Помимо сопутствующих военных потерь и разрушений, именно экономическое давление является главным инструментом воздействия. Любые предложения о переговорах воспринимаются в Иране, по меньшей мере, как признак слабости, что делает подобные инициативы крайне непопулярными среди широких слоев населения и политической элиты. Добрева также обращает внимание на юридический аспект данного вопроса. В Иране ведется активная работа над разработкой правового режима регулирования судоходства через пролив. Парламент страны уже принял в первом чтении законопроект, предусматривающий введение платы за транзит судов. В соответствии с нормами Конвенции ООН, в мирное время проход через проливы должен быть свободным и беспрепятственным, однако в условиях военных действий государство имеет полное право ограничивать судоходство для судов, принадлежащих стране, находящейся в состоянии агрессии. В связи с тем, что военные действия продолжаются, действия Ирана в рамках регулирования судоходства полностью соответствуют международному праву. \Ранее поступала информация о том, что трафик через Ормузский пролив достиг рекордных показателей с момента начала военных действий, что еще раз подтверждает его стратегическое значение и важность для мировой экономики. Стремление к прекращению огня, обусловленное ограниченностью военных ресурсов и пониманием тупиковости текущей ситуации, становится определяющим фактором для обеих сторон конфликта. Несмотря на существующие противоречия и взаимные претензии, осознание необходимости компромисса превалирует над желанием дальнейшей эскалации. Перспективы мирного урегулирования, хотя и представляются сложными, остаются реальными, учитывая взаимную зависимость сторон и их заинтересованность в стабилизации обстановки. Дипломатические усилия, направленные на достижение устойчивого перемирия, будут играть ключевую роль в ближайшем будущем. Важно отметить необходимость поиска долгосрочных решений, учитывающих интересы всех заинтересованных сторон, с целью предотвращения повторения подобных кризисов в будущем. Акцент на диалог и конструктивные переговоры является единственным путем к обеспечению мира и стабильности в регионе. Поиск взаимоприемлемых условий и компромиссов - залог успешного завершения конфликта и начала нового этапа взаимоотношений между странами





США Иран Конфликт Переговоры Ормузский Пролив Война Экономика Политика Ближний Восток Перемирие

