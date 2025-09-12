Ограничения на полеты сняты в Пулково и Ярославле

В Санкт-Петербурге, Иваново и Ярославле сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

12 сентября представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил о снятии ограничений движения в петербургском аэропорт у Пулково и воздушных гаванях Иваново и Ярославля. «Иваново (Южный), Ярославль (Туношна) — сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — написал он в своем Telegram-канале. \Во время действия ограничений на запасной аэродром отправился только один самолет, направлявшийся в Ярославль .

В Пулково из-за ограничений всего было задержано 48 рейсов. Ранее 12 сентября Кореняко сообщил о том, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) были введены сразу в четырех российских аэрогаванях, располагающихся в Санкт-Петербурге, Иваново, Пскове и Ярославле. Северо-Западная транспортная прокуратура сообщала, что соблюдение прав пассажиров аэропорта Пулково после введения ограничений находится на контроле





Известия / 🏆 26. in RU Мы обобщили эту новость, чтобы вы могли ее быстро прочитать.Если новость вам интересна, вы можете прочитать полный текст здесь Прочитайте больше:

Ограничения Пулково Ярославль Аэропорт Полеты

Россия Последние новости, Россия Последние новости