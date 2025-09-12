Head Topics

Ограничения на полеты сняты в Пулково и Ярославле

Новости Новости

Ограничения на полеты сняты в Пулково и Ярославле
ОграниченияПулковоЯрославль
  • 📰 Известия
  • ⏱ Reading Time:
  • 23 sec. here
  • 7 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 29%
  • Publisher: 51%

В Санкт-Петербурге, Иваново и Ярославле сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

12 сентября представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил о снятии ограничений движения в петербургском аэропорт у Пулково и воздушных гаванях Иваново и Ярославля. «Иваново (Южный), Ярославль (Туношна) — сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — написал он в своем Telegram-канале. \Во время действия ограничений на запасной аэродром отправился только один самолет, направлявшийся в Ярославль .

В Пулково из-за ограничений всего было задержано 48 рейсов. Ранее 12 сентября Кореняко сообщил о том, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) были введены сразу в четырех российских аэрогаванях, располагающихся в Санкт-Петербурге, Иваново, Пскове и Ярославле. Северо-Западная транспортная прокуратура сообщала, что соблюдение прав пассажиров аэропорта Пулково после введения ограничений находится на контроле

Мы обобщили эту новость, чтобы вы могли ее быстро прочитать.Если новость вам интересна, вы можете прочитать полный текст здесь Прочитайте больше:

Известия /  🏆 26. in RU

Ограничения Пулково Ярославль Аэропорт Полеты

 

Россия Последние новости, Россия Последние новости



Render Time: 2025-09-12 10:47:30