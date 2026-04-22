Ограниченная эффективность британских ракет LMM Martlet: мнение экспертов

Военные эксперты оценивают возможности британских зенитных ракет LMM Martlet, поставленных Украине, и указывают на их недостатки в условиях реальных боевых действий. Анализ эффективности против российских БПЛА и тактики противодействия со стороны российской армии.

Военный эксперт Дмитрий Корнев высказал мнение об ограниченной эффективности британских зенитных ракет LMM Martlet, поставленных Украине. Его оценка основана на анализе характеристик ракеты как универсального боеприпаса, что неизбежно сказывается на ее стоимости и специализированной эффективности.

Корнев подчеркнул, что универсальность ракеты приводит к увеличению ее цены и снижению эффективности по сравнению с боеприпасами, разработанными для конкретных задач. Особое внимание эксперт уделил системе электронно-оптического наведения, которая, по его словам, делает комплекс уязвимым в условиях плохой видимости, таких как туман или неблагоприятные погодные условия. Это существенно ограничивает возможности применения LMM Martlet в реальных боевых условиях, особенно в условиях сложной метеорологической обстановки, характерной для многих регионов проведения боевых действий.

Ранее сообщалось, что Великобритания передала Украине системы противовоздушной обороны Rapid Ranger, оснащенные ракетами LMM Martlet. Украинское Министерство обороны заявило об их высокой эффективности против российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Однако, военный эксперт Алексей Леонков предостерегает от чрезмерной уверенности в эффективности этих систем. Он отметил, что Rapid Ranger с ракетами LMM Martlet работает в том же диапазоне частот, что и переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК).

В отличие от ПЗРК, Rapid Ranger оснащен поисковой станцией, предназначенной для обнаружения воздушных целей. Леонков выразил сомнение в способности комплекса обнаруживать беспилотники типа «Герань», изготовленные из композитных материалов, которые обладают низкой заметностью для радиолокационных средств. Это ставит под вопрос эффективность системы в борьбе с современными российскими БПЛА, использующими технологии снижения радиолокационной заметности. По мнению Леонкова, российские военные, вероятно, будут применять против Rapid Ranger с ракетами LMM Martlet ту же тактику, что и против других систем ПВО Украины.

Эта тактика заключается в использовании массированных волн беспилотников, в состав которых входят дроны, специально предназначенные для поражения средств противовоздушной обороны противника. Такой подход позволяет истощать ресурсы ПВО, выявлять ее слабые места и обеспечивать прорыв для основной волны ударных БПЛА. Эксперты подчеркивают, что эффективность любой системы ПВО напрямую зависит от ее способности противостоять массированным атакам и адаптироваться к меняющимся тактикам противника.

В контексте текущего конфликта, где активно используются БПЛА различных типов, способность к адаптации и противодействие массированным атакам становится ключевым фактором успеха. Поставки западного вооружения, такие как LMM Martlet, не являются панацеей и требуют комплексного подхода к обеспечению противовоздушной обороны, включающего в себя не только технические средства, но и тактическую подготовку, разведывательную поддержку и координацию действий различных подразделений. Вопрос о долгосрочной эффективности этих поставок и их влиянии на ход конфликта остается открытым и требует дальнейшего анализа





