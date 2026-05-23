Овечкин переходит в статус неограниченно свободного агента после сложного сезона и думает о будущем

📆5/23/2026 2:08 PM
Российский хоккеист, Александр Овечкин, достиг официального статуса неограниченно свободного агента после завершения контракта с «Вашингтоном». Он отрабатывает последние два сезона контракта, и теперь он будет свободным агентом, потенциально втягиваться в сделки с различными клубами.

Александр Овечкин уже побил казавшийся вечным рекорд Уэйна Гретцки по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Однако до сих пор нет ясности, будет ли он продолжать карьеру за океаном или же вернется в родное «Динамо», чтобы поставить красивую финальную точку.

В Америке уже не верят в то, что 40-летний россиянин продержится в НХЛ еще два сезона. Рекордный контракт Овечкина с «Вашингтоном» закончился еще в 2021 году, и Александр сумел выиграть Кубок Стэнли и побил множество рекордов. Правда, до того самого достижения Гретцки было еще долго. И россиянин подписал новое пятилетнее соглашение с клубом на 47,5 миллиона долларов.

По окончании сезона-2025/26 у российского хоккеиста закончился контракт с «Вашингтоном», в результате чего он перешел в статус неограниченно свободного агента

