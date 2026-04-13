Овечкин отказался от прощания: намек на продолжение карьеры или просто скромность?

📆4/13/2026 1:57 AM
📰championat
В матче «Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз» Александр Овечкин удивил всех, отказавшись от прощальной церемонии. Это может означать как нежелание трогательных проводов, так и намек на продолжение карьеры в НХЛ. Обзор ситуации и ожиданий вокруг решения капитана «столичных».

Матч между командами « Вашингтон Кэпиталз » и « Питтсбург Пингвинз » ожидался как потенциально последняя глава в легендарном противостоянии Александра Овечкина и Сидни Кросби . Капитан «столичных», Александр Овечкин , до сих пор не принял решение о продлении своего истекающего контракт а, заявив, что окончательное решение будет принято летом. Эта неопределенность порождает различные толки и предположения.

Если этот сезон станет последним для Великой Восьмерки в НХЛ, многие болельщики и соперники хотели бы достойно попрощаться с легендой, как это было сделано с другими выдающимися игроками. Ситуация вокруг возможного ухода Овечкина из НХЛ вызывает множество вопросов. После окончания матча хоккеисты «Пингвинз», во главе с Сидни Кросби, планировали провести трогательную церемонию прощания с Овечкиным. Обычно такие церемонии включают в себя рукопожатия и теплые слова в адрес уходящего игрока. Однако, увидев это, Овечкин жестом дал понять, что не хочет никаких прощальных мероприятий. Это вызвало недоумение у игроков «Питтсбурга». Вместо прощальной церемонии Овечкин предпочел поднять клюшку под овации болельщиков и отпраздновать победу, а затем подойти к борту и поприветствовать своих сыновей. Данный эпизод вызывает неоднозначную реакцию. С одной стороны, это может указывать на нежелание Овечкина публично прощаться. С другой стороны, такое поведение может свидетельствовать о том, что игрок уже принял решение остаться в НХЛ. Вполне вероятно, что Овечкин просто не желает устраивать пышные проводы, предпочитая оставить все эмоции на льду. Хоккеисты «Питтсбурга» с уважением отнеслись к решению Овечкина, а Кросби и Летанг даже сделали совместную фотографию на память, отдельно сфотографировались Овечкин и Кросби. Сидни Кросби с добродушной улыбкой принял участие в процедуре стартового вбрасывания, уступив место Овечкину, но в итоге выиграл вбрасывание. В самой игре Овечкин отметился результативной передачей, доведя свой бомбардирский счет против Кросби до 71 очка в регулярных чемпионатах и до 104 очков суммарно в НХЛ. Овечкин выиграл в 32-й раз в регулярных чемпионатах против Кросби. Неожиданная реакция Овечкина на запланированную церемонию прощания стала предметом горячих споров. Отказ от подобных мероприятий может говорить о разном. Возможно, Александр просто не любит чрезмерное внимание к своей персоне, предпочитая сосредоточиться на игре. Или же, это может быть сигналом о его желании продолжить карьеру в НХЛ. Хочется верить, что это не конец великой эпохи. Несмотря на все догадки, ситуация остается неясной до тех пор, пока сам Овечкин не озвучит своего решения. В любом случае, этот эпизод показывает, что даже в сложные моменты, взаимное уважение и спортивный дух остаются важными составляющими хоккея. Болельщики с нетерпением ждут решения Овечкина, надеясь, что он еще порадует их своей игрой на льду

