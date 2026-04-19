Овечкин на втором месте по продажам джерси, НХЛ готовится к драфту и ЧМ

Российский хоккеист Александр Овечкин занял второе место в рейтинге самых продаваемых джерси НХЛ сезона-2025/2026. В тексте также освещаются итоги сезона, рейтинги лучших игроков, предстоящий чемпионат мира по хоккею и изменения в структуре молодежных лиг России.

Александр Овечкин , легендарный российский нападающий, занял почетное второе место в списке самых продаваемых джерси Национальной хоккей ной лиги по итогам регулярного чемпионата сезона-2025/2026. Это достижение подчеркивает неизменную популярность одного из величайших игроков в истории хоккея, чье имя стало синонимом успеха и преданности спорт у.

Первое место в рейтинге занял молодой и перспективный форвард «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард, чей стремительный взлет в лиге продолжает вызывать восхищение. В топ-10 самых востребованных джерси также вошли такие звезды, как Джек Хьюз («Нью-Джерси Дэвилз»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»), Натан Маккиннон и Кейл Макар (оба — «Колорадо Эвеланш»), Давид Пастрняк («Бостон Брюинз»), Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс») и Маклин Селебрини («Сан-Хосе Шаркс»). Этот список отражает текущую расстановку сил в НХЛ и популярность как ветеранов, так и молодых талантов. Параллельно с рейтингом продаж джерси, канадский спортивный ресурс TSN представил свой авторитетный список 25 лучших хоккеистов Национальной хоккейной лиги по завершении регулярной части сезона-2025/2026. Этот рейтинг, составленный на основе экспертной оценки выступлений игроков, выявил ряд выдающихся личностей. Среди них особое место занял российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, который вошел в тройку лучших игроков. Его впечатляющая статистика в сезоне — 130 очков (44 гола + 86 голевых передач) в 76 играх — свидетельствует о его доминировании на льду и является ярким примером его высочайшего класса. Возглавил же этот престижный список, как и ожидалось, нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, чей талант и лидерские качества не вызывают сомнений. Помимо индивидуальных достижений и рейтингов, сезон-2025/2026 ознаменовался и важными событиями, касающимися будущего хоккея. Инсайдер НХЛ Даррен Дрегер сообщил, что после окончания регулярного чемпионата ряд игроков выразил свое желание выступить на предстоящем чемпионате мира по хоккею в составе сборной Канады. Этот факт подчеркивает высокий статус мирового первенства и стремление лучших хоккеистов мира представлять свои страны на международной арене. Сам же чемпионат мира по хоккею 2026 года пройдет с 15 по 31 мая в живописной Швейцарии, где основными площадками для баталий станут «Swiss Life Arena» в Цюрихе и «BCF Arena» во Фрайбурге. 16 сильнейших национальных сборных сойдутся в борьбе за медали, спустя 17 лет после того, как эта страна последний раз принимала столь престижное событие. Ожидается, что турнир станет настоящим праздником хоккея и привлечет внимание миллионов болельщиков по всему миру. В то же время, Национальная хоккейная лига готовится к важному этапу формирования будущих команд – лотерее драфта НХЛ 2026 года. Как было объявлено на официальном сайте лиги, это событие состоится во вторник, 5 мая. Лотерея драфта играет ключевую роль в определении порядка выбора первых 16 хоккеистов в первом раунде драфта НХЛ 2026 года. В ней принимают участие все команды, которые не смогли пробиться в плей-офф НХЛ, а также те, кто получил право выбора от этих команд. Важно отметить, что команда может улучшить свое положение в рейтинге выбора не более чем на 10 позиций, что означает, что лишь первые 11 команд имеют реальный шанс заполучить право первого выбора. Сам 64-й драфт НХЛ, где будут выбраны молодые таланты, пройдет на домашней арене «Баффало Сэйбрз» – «Кибэнк-центре» в Буффало (США) 26-27 июня 2026 года. Национальный уровень хоккея также претерпевает изменения. Федерация хоккея России объявила о трансформации Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ) в новое соревнование – Российскую хоккейную лигу (РХЛ). Это решение направлено на дальнейшее развитие отечественного хоккея и будет проводиться в статусе первенства России среди юниоров до 20 лет. Одним из ключевых изменений станет корректировка возрастного лимита участников, который будет снижен с 21 года до 19 лет. Это позволит сконцентрироваться на более молодых и перспективных игроках, обеспечив им более плавный и эффективный переход в профессиональный хоккей. К участию в новой лиге допускаются хоккеисты в возрасте от 16 до 19 лет. При этом будет действовать ограничение на количество игроков старшего возраста (19 лет) – не более пяти полевых игроков и одного вратаря в заявке на сезон. Переход к новой модели будет осуществляться поэтапно. Сезоны-2026/2027 и 2027/2028 предусматривают специальные условия допуска, учитывающие действующие контракты хоккеистов, чтобы клубы могли адаптироваться к изменениям без дополнительных финансовых трудностей. Полный переход на обновленные возрастные параметры запланирован на сезон-2028/2029. Максимальный размер заявки команды составит 35 хоккеистов. В переходный период будут действовать ограничения на подписание и участие игроков старших возрастов





