Овечкин склоняется к продолжению карьеры в НХЛ: два года в «Вашингтоне»?

Александр Овечкин после завершения сезона 2025/26 намекнул на возможное продление контракта с «Вашингтоном» на два года. Легендарный хоккеист опроверг слухи о завершении карьеры, заверив, что примет решение, основываясь на самочувствии и пожеланиях семьи. Несмотря на возраст, Овечкин продемонстрировал впечатляющую стабильность и готовность к дальнейшим тренировкам.

Александр Овечкин , завершив регулярный чемпионат НХЛ сезона-2025/26, поделился своими мыслями о выступлении «Вашингтона» и ответил на вопросы журналистов. Главным образом, его будущее в команде и в лиге вызывало наибольший интерес. Овечкин в очередной раз дал понять, что склоняется к продолжению карьеры в столичной команде. Более того, он выразил желание подписать новый контракт, рассчитанный на два года. Это означает, что легендарный снайпер, возможно, еще порадует хоккей ных болельщиков своими голами.

Слухи о завершении карьеры Александра Овечкина активно циркулировали еще до начала прошлой регулярной кампании. Сам хоккеист заявлял, что примет важное решение позже. Однако прошлогоднее заявление его супруги Анастасии Шубской вызвало волну беспокойства среди поклонников «Кэпиталз»: «У Александра еще контракт на год. Поэтому следующий сезон мы отыграем и уже полетим жить обратно в Москву. К себе на родину». Эта новость мгновенно стала топовой в хоккейном сообществе. Фанаты московского «Динамо», где Овечкин ранее обещал провести последние игры, уже предвкушали его возвращение. Однако сам игрок вскоре уточнил, что слова его жены были неверно истолкованы. «Она сказала, что, может быть, мы приедем и будем играть в России. Но это всё «может быть». И никто не называл дату. Тут чисто бред, который вы, ребята, начинаете переворачивать и ставить Настю в такое положение, что она якобы сказала то, что мы играем в НХЛ последний сезон. Но поживем — увидим!» — цитировал Овечкина корреспондент «Матч ТВ».

Ситуация с завершением карьеры подогревалась и клубом «Вашингтон». Были даже разосланы письма болельщикам, в которых говорилось, что сезон-2025/26 станет для Александра последним в НХЛ. Позже «Кэпиталз» в социальных сетях объяснили, что это была ошибка сотрудника отдела продаж. Тем не менее, заключительные матчи «Вашингтона» в регулярном чемпионате вызвали огромный ажиотаж, а последняя домашняя игра стала самой прибыльной в истории клуба. По данным TickPick, средняя цена билета выросла примерно на 269%.

На протяжении сезона Овечкин не раз говорил о своих планах на будущее, подчеркивая, что решение будет зависеть от его самочувствия и пожеланий семьи. «Как будет чувствовать себя мое тело. Потому что хоккей сейчас такой сложный, быстрый. Мне 40 — и трудно угнаться за молодыми парнями. Но самое важное — это здоровье. Я не хочу, чтобы через год-два у меня начало болеть колено, локоть или спина. И я не буду чувствовать себя комфортно оставшуюся жизнь», — цитировал его портал RMNB. В завершившейся «регулярке» Овечкин продемонстрировал впечатляющую стабильность, став лучшим бомбардиром и снайпером «Вашингтона» с 64 очками (32+32) в 82 матчах, переписав по ходу сезона ряд рекордов. Его способность выдержать полную дистанцию регулярного чемпионата в 40 лет заслуживает особого внимания.

Однако некоторые действия Овечкина вызывали противоположные трактовки. Часто после матчей он обменивался клюшками и свитерами с соперниками, что многие болельщики интерпретировали как желание пополнить свой хоккейный музей. Тем не менее, были и другие сигналы. Например, хоккеисты «Питтсбурга» после недавнего матча вышли на лед, чтобы попрощаться с легендой, но Овечкин отклонил их приветствия, объяснив, что окончательное решение о своем будущем еще не принято. Последний матч сезона, который мог стать для него прощальным, Александр провел против «Коламбуса». В той игре он отметился голевой передачей, а «Вашингтон» одержал победу со счетом 2:1. На сегодняшний день в его активе 1687 (929+758) очков в 1573 матчах НХЛ.

Болельщики надеялись увидеть Овечкина в борьбе за Кубок Стэнли в его последний год в лиге, но «Кэпиталз» не смогли пробиться в плей-офф. Поэтому заявления россиянина после окончания сезона ожидали с особым нетерпением. На пресс-конференции капитан столичного клуба вновь намекнул на возможное продление контракта. «Я практически уверен, что это не последняя моя игра. Надеюсь, это не последняя встреча с «Коламбусом». Как я уже говорил, мне нужно принять решение», — заявил Александр. Он также отметил, что в любом случае планирует тренироваться в межсезонье и поддерживать свою физическую форму. «Всё зависит от меня и от того, как я буду работать со своим телом. Во время сезона много матчей, хватает получасовых тренировок, но летом надо рвать задницу по полной, чтобы оставаться в форме. Это легко в 20 лет, но в 40 тяжелее и с каждым годом становится всё сложнее. Я поговорю с Павлом Бурлаченко — тренером по физподготовке — и пойму, как именно мы будем готовиться летом», — добавил Овечкин.





sportbox / 🏆 28. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Александр Овечкин НХЛ Вашингтон Кэпиталз Продление Контракта Хоккей

United States Latest News, United States Headlines

