Александр Овечкин демонстрирует выдающуюся игру в своем последнем сезоне по контракту. Обзор статистики, рекордов и перспектив карьеры великого российского хоккеиста в НХЛ.

Александр Овечкин продолжает радовать болельщиков своей игрой, демонстрируя выдающиеся результаты даже в свои 40 лет. В текущем сезоне НХЛ , который, согласно действующему контракту, станет для него последним, капитан Вашингтона набрал 32 гола и 31 результативную передачу в 81 матче. Этот сезон может стать последним противостоянием Овечкина с Питтсбургом, что добавляет дополнительный интерес к каждому матчу. Несмотря на приближающийся конец карьеры в НХЛ , Овечкин по-прежнему демонстрирует высокий уровень игры, что подтверждается его статистикой и влиянием на команду. Он отказался от запланированной церемонии прощания от игроков Питтсбурга, что намекает на его желание продолжить карьеру и борьбу за место в плей-офф. Это решение говорит о его мотивации и стремлении к новым достижениям, что, безусловно, вдохновляет партнеров по команде.

Многие эксперты и болельщики отмечают, что Овечкин остается одним из лучших игроков НХЛ, несмотря на возраст. Его опыт и мастерство оказывают положительное влияние на молодых игроков, таких как братья Протасовы, которые получают уникальную возможность играть рядом с легендой. Мотивация для них играть еще лучше и отдавать передачи Овечкину на пустые ворота будет огромной. Это подтверждает, что Овечкин остается ключевой фигурой для Вашингтона, его вклад в игру команды неоценим. Важно отметить, что его игра приносит не только спортивные, но и финансовые выгоды для лиги, особенно в таких принципиальных противостояниях, как матчи между Вашингтоном и Питтсбургом. История противостояния этих команд всегда привлекала внимание болельщиков, и участие Овечкина лишь добавляет интереса к этому зрелищу. Анализируя статистику Овечкина за всю его карьеру, можно увидеть, что он сохраняет высокую результативность на протяжении многих лет.

Статистические данные подтверждают невероятную карьеру Овечкина. Он провел 21 сезон в НХЛ, набрав 1686 очков (929 голов и 757 передач) в 1572 играх. Он входит в топ-10 лучших бомбардиров в истории лиги, занимая 10 место. В сезоне 2025/26 Овечкин набрал 63 очка (32+31) в 81 игре, что свидетельствует о его стабильной результативности. Он 14 сезонов набирал 1+ очко за игру, уступая по этому показателю лишь Кросби (21 сезон) и Малкину (16 сезонов). Овечкин 20 сезонов набирал более 50 очков и более 60 очков, что является выдающимся результатом, сравнимым с достижениями Гретцки и Хоу. Он также входит в топ-49 лучших ассистентов в истории НХЛ. Овечкин является рекордсменом по количеству сезонов с 25+ голами, 30+ голами, 35+ голами. Его достижения свидетельствуют о его выдающемся таланте и преданности хоккею. Все это делает его одним из самых узнаваемых и уважаемых игроков в истории НХЛ. Его вклад в развитие хоккея и его пример для молодых игроков неоспоримы.





