Овечкин и будущее Capitals: решение, варианты и перспективы команды

Александр Овечкин завершил регулярный чемпионат НХЛ и обсудил факторы, влияющие на продолжение карьеры. Руководство Washington Capitals высказалось сдержанно, что контрастирует с предыдущей риторикой. Анализ статистики, внутренних вариантов замены и финансовых возможностей команды позволяет оценить, как решение Овечкина может повлиять на клуб.

Александр Овечкин завершил 21-й регулярный чемпионат НХЛ , оставив открытым вопрос о продолжении карьеры. Он самостоятельно выделил три ключевых фактора, которые повлияют на его решение: состояние здоровья, желание семьи и конкурентные перспективы команды на предстоящий сезон.

При этом заявления руководства Washington Capitals звучат на удивление сдержанно. Генеральный менеджер Крис Патрик заявил: Мы сможем разработать план и с ним, и без него - даже несмотря на то, что он величайший снайпер всех времен. Эта позиция резко контрастирует с подходом его предшественника Брайана Маклеллана, который в 2020 году, когда приближалось время продления контракта с Овечкиным, говорил: Хотим, чтобы Алекс вернулся. Надеюсь, мы сможем подписать контракт.

Ситуации хотя и различаются, но возникает закономерный вопрос: если клуб действительно желает сохранить суперзвезду и лицо франшизы, важно ли это? Возможно, Capitals проявляют уважение, не оказывая давления на легенду, или же Овечкин больше не является центральной фигурой для текущего состава? Попробуем разобраться в деталях. Статистика дает самый очевидный ответ: в сезоне 2024/25 Овечкин стал лучшим снайпером и бомбардиром команды, набрав 32 гола и 32 результативные передачи в 82 играх.

Это достижение他不是неделимый успех игрока, но результат обстоятельств: травма Тома Уилсона и обмен Джона Карлсона, которые ранее опережали Овечкина по среднему количеству очков за матч (0,86 и 0,84 против 0,78). Кроме того, Александр получает самые выгодные минутные возможности для атаки: он руководит командой по количеству выходов на лед при вбрасываниях в чужой зоне и имеет наибольший игровой период в большинстве - 367 минут 51 секунду за сезон.

Это最高 показатель не только в Capitals, но и во всей лиге: у ближайшего одноклубника Дилана Строума на 118 минут меньше, а вторым в НХЛ идет Нэтан Маккиннон с 343 минутами 24 секундами. Тем не менее, Овечкин из года в год эффективно конвертирует это время в голы и очки, что делает его использование логичным. Таким образом, возникает критический вопрос: хотя Александр оставит после себя богатое наследие, способен ли кто-то в Вашингтоне уже сейчас занять его место?

Брендон Дьюхэйм, Анри Ланьер и Дэвид Кемпф - игроки, рассматриваемые для четвертого звена или замены Овечкина - не соответствуют этому уровню. Более того, не каждый из них получит новый контракт. Продление Кемпфа не представляет смысла. Дьюхэйм хочет остаться, но даже его опыт и роль в раздевалке не гарантируют продление после неудачного сезона.

Ланьер как ограниченно свободный агент, вероятно, получит скромное предложение после 4 голов и 12 передач в 74 играх регулярного чемпионата - его контракт forecast до 6,4 миллионов долларов в год на 4 сезона удивит многих, но это история не про 30+ голов, а про крайний третий звено и вторые спецбригады большинства/меньшинства, как было в конце прошлого сезона. У Ивана Мирошниченко с следующего сезона действует двусторонний контракт на два года, и отправить его в АХЛ без драфта отказов станет невозможно.

Он провел большую часть сезона в АХЛ (16+21 в 47 матчах с учетом плей-офф), но в 13 играх НХЛ показал способность играть в силовой манере (в топ-3 клуба по хитам в среднем на 60 минут) и готовность бороться за место в основе, если менеджмент Capitals не найдет усиления летом. Он не претендует на первое звено, но потенциал вырасти до второго-третьего (возможно, уже не в Вашингтоне) сохраняется: его игра не без изъянов, но уникальный бросок грех не использовать.

С Кристаллом Хейбридом ситуация еще интереснее. Такой тип игроков либо надолго закрепляется в топ-6, либо навсегда остается в АХЛ. Невысокий (178 см) и не сильный, но чрезвычайно креативный и результативный форвард, почти готовый к НХЛ (22+45 в 78 матчах АХЛ), он может стать частью плана Патрика без Овечкина. Если Александр уйдет, команда, вероятно, добавит в состав еще одного-двух молодых игроков.

Эндрю Ламберт выглядит логичной заменой по смыслу и позиции, но пока это кажется планом Б или даже В. В целом, еще один год Овечкина несомненно усилил бы команду с игровой точки зрения. С коммерческой стороны вопросов нет: каждый сезон Овечкина приносит Capitals огромные доходы. Теперь переходим к важному условию возможного возвращения Овечкина: перспективы Вашингтона в следующем сезоне. Александр четко дал понять, что если и готов пожертвовать здоровьем в 41 год, то только ради команды, которая действительно претендует на что-то значимое.

Потенциал нынешнего состава ограничен прохождением первого-второго раунда плей-офф, и радикально изменить ситуацию будет непросто. У Capitals чуть больше 33 миллионов долларов свободного пространства под потолком зарплат на следующий сезон (104 миллиона) без учета будущих продлений. Патрик также сообщил, что летом клуб хочет приобрести вингера для топ-6 и защитника на правый край. Потребность в последнем усилилась из-за травмы Расмуса Сандина, который выбыл примерно до Нового года





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