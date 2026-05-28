Обязательные обследования для женщин: что важно знать

В Международный день защиты женского здоровья врач-акушер-гинеколог, хирург Центра инновационной медицины Кристина Кондрашкина рассказала, какие обследования важно проходить ежегодно и почему профилактический осмотр может спасти жизнь.

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Большинство женщин обращаются к гинекологу только тогда, когда появляются боль, дискомфорт или другие тревожные симптомы. Однако рак шейки матки, эндометриоз, миома и хронические инфекции на ранних стадиях часто протекают бессимптомно или маскируются под усталость и стресс. Многие гинекологические заболевания годами протекают без единого симптома. В России ежегодно выявляют более 16 000 новых случаев рака шейки матки.

Большинство из этих случаев можно было предотвратить. Это не просто цифры - за каждой статистикой стоят реальные истории женщин. Многих из них можно было спасти обычным ежегодным визитом к врачу. Регулярные обследования позволяют предотвратить развитие хронических воспалений и бесплодия.

Каждый год женщинам необходимо проходить определенные обследования, чтобы выявить возможные проблемы со здоровьем на ранних стадиях. В частности, важно проходить мазок из влагалища, цервикального канала и уретры, чтобы оценить микрофлору и выявить воспаление, бактериальный вагиноз, кандидоз или трихомониаз. Также необходимо проходить тест на ВПЧ, который является основной причиной рака шейки матки. Хламидиоз, гонорея, трихомониаз и микоплазмоз могут долгое время протекать скрыто, но при отсутствии лечения приводят к хроническому воспалению и бесплодию.

Метод ПЦР позволяет выявить инфекцию даже при минимальном количестве возбудителя. Сексуально активным женщинам рекомендуется проходить такой скрининг не реже одного раза в год, даже при отсутствии жалоб. Во время приема врача оценивается состояние молочных желез, чтобы вовремя заметить уплотнения, изменения кожи или патологические выделения из сосков. Ультразвуковое исследование помогает выявить кисты яичников, миоматозные узлы, признаки эндометриоза и другие патологии.

Особенно важно проходить такое обследование женщинам после 30 лет и пациенткам с нарушениями цикла. До 40 лет основным методом визуализации молочных желез считается УЗИ. После 40 лет дополнительно рекомендуется маммография. При наследственной предрасположенности к раку молочной железы обследование проводят ежегодно.

