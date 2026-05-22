Обыски в Институте философии РАН и задержания сотрудников

Российские СМИ и ряд провластных Telegram-каналов сообщили о проведении обысков в Институте философии РАН и арест сотрудникам, которые состоялись по поводу неисполнения переводов Аристотеля из государственного бюджета в 2018-2024 годах. Также стало известно о задержании кандидата философских наук Светланы Месяц. Она обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Позже ее отпустили под подписку о невыезде. Также пострадал старший научный сотрудник института, а также физический Дмитрий Богмут.

Провел обыски в Институте философии РАН и по месту жительства его сотрудников, сообщили в пятницу, 22 мая, российские СМИ и ряд провластных Telegram-каналов. Поводом послужили переводы Аристотеля, которые финансировались из бюджета в 2018-2024 годах, но, по мнению следствия, якобы не были выполнены в полном объеме, включая 87-летнего академика Абдусалама Гусейнова, которые были увезены на допрос еще 19 мая.

Позже их отпустили под подписку о невыезде. Силовики задержали старшего научного сотрудника института, кандидата философских наук Светлану Месяц. Как сообщается, ей предъявили обвинение в "мошенничестве в особо крупном размере".

"Судя по скудной просачивающейся информации, все плохо в Институте философии РАН". Выемки документов, задержания, допросы. Под домашний арест отправлена исследовательница античной философии Светлана Месяц. Сначала доносилось о его увольнении, затем выступили противоречивые сведения относительно причин.

Подтверждение обвинений в случае, если кто-то был замешан в мошенничестве, поступит через суд. Стало известно о конфликте между бывшим главой института Анатолием Черняевым и коллективом. После его назначения на пост главы ИФ РАН в декабре 2021 года сотрудники выразили протест, в результате институт возглавил Абдусаламом Гусейновым.

Детали иска неизвестны, судебное заседание прошло за закрытыми дверями. Ранее "Мемориал" уже объявлял "иностранным агентом" и "нежелательной организацией". Физика Дмитрия Богмута приговорили в РФ к семи годам колонии за публикации против войны Подсудимый, работавший в Петербургском институте ядерной физики, опубликовал антивоенные комментарии и материалы в соцсетях, включая репост видео DW об обстреле Павлограда. В РФ ограничили звонки в WhatsApp и Telegram. Что дальше





