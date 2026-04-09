Обыски в офисе 'Новой газеты': следственные действия и вопросы о свободе слова

Сотрудники спецслужб провели обыски в офисе 'Новой газеты', что вызвало вопросы о причинах и соблюдении прав журналистов. Адвокаты не были допущены к участию в следственных действиях. Следственные мероприятия связаны с подозрением в незаконном использовании персональных данных. Параллельно этому, задержаны адвокаты Алексея Навального, что усиливает обеспокоенность по поводу свободы слова в России.

Сотрудники спецслужб в масках начали проводить следственные действия примерно в 12 часов по местному времени, что соответствует 13:00 по Берлину. Об этом стало известно из Telegram-канала 'Новой'. В момент начала обысков в офисе присутствовали сотрудники издания. Представители газеты заявили, что им неизвестна причина проводимых мероприятий. Адвокаты не были допущены в офис, что вызвало обеспокоенность юридической стороны.

Адвокат Калой Ахильгов, прибывший к редакции, подтвердил информацию об обысках. Госагентство 'РИА Новости', ссылаясь на главное управление столичного МВД, сообщило о подозрении в незаконном использовании персональных данных граждан при создании информационных материалов негативного содержания о россиянах. 10 марта было возбуждено уголовное дело по статье 272.1 УК РФ, касающейся незаконного использования, передачи, сбора и хранения компьютерной информации, содержащей персональные данные. МВД утверждает, что установлены лица, которые в 2025 и 2026 годах осуществляли поиск персональных данных граждан. Предполагается, что эти данные в дальнейшем использовались в статьях, опубликованных в Telegram-каналах. В контексте данных событий, важно вспомнить и другие аспекты деятельности 'Новой газеты'. Издание столкнулось с рядом трудностей, включая блокировку сайта 'Новая газета Европа' Роскомнадзором, вскоре после его запуска. Это произошло в том же месяце, что и объявление о создании проекта. После этого, оставшиеся в России сотрудники начали выпускать бумажный журнал и сайт 'НО. Новая рассказ-газета'. Этот проект также был заблокирован в России. Несмотря на эти ограничения, публикации продолжают появляться на сайте 'Новой' даже после решения суда о лишении газеты и выпускаемого редакцией журнала лицензии СМИ. Судебное решение было вынесено по иску Роскомнадзора в сентябре 2022 года. Все эти события создают атмосферу, напоминающую репрессии, что вызывает ассоциации с периодом существования СССР. \Эти события происходят на фоне других новостей, касающихся свободы слова и соблюдения прав человека в России. Так, стало известно о задержании адвокатов Алексея Навального, Вадима Кобзева, Игоря Сергунина и Алексея Липцера. В их домах прошли обыски в рамках уголовного дела об участии в экстремистском сообществе. Алексей Навальный сравнил эти действия с методами, применявшимися в советское время. Подобные события вызывают беспокойство в отношении политической ситуации в стране. Также, семья журналиста DW Алексея Афанасьева была вынуждена покинуть Россию после обысков. Журналист считает, что эти действия связаны с его профессиональной деятельностью, что подтверждается правозащитниками. В Екатеринбурге прошли обыски у троих правозащитников. Эти случаи показывают тенденцию к усилению давления на представителей независимой журналистики и правозащитников, что вызывает вопросы о свободе слова и соблюдении прав человека в России. Важно отметить, что контекст данных событий включает в себя более широкий спектр проблем, таких как блокировка интернет-ресурсов и другие ограничения свободы информации. Обсуждение этих вопросов выходит за рамки конкретного случая 'Новой газеты' и затрагивает более общие вопросы, касающиеся прав человека и свободы слова в современном мире.\Данные события необходимо рассматривать в более широком контексте текущей ситуации в России и мире. Важно учитывать, что подобные действия оказывают значительное влияние на журналистское сообщество, правозащитников и гражданское общество в целом. Они создают атмосферу страха и самоцензуры, что негативно сказывается на свободе слова и возможности критического анализа происходящего. Блокировка сайтов, задержания и обыски – все это элементы, которые ограничивают доступ к информации и препятствуют свободному обмену мнениями. В мировом масштабе данные события также вызывают обеспокоенность, поскольку они подрывают принципы демократии и верховенства права. Необходимо понимать, что защита свободы слова и прав человека является ключевой задачей для любого общества, стремящегося к прогрессу и развитию. Освещение подобных случаев в независимых СМИ и организациях имеет решающее значение для поддержания прозрачности и подотчетности властей. Кроме того, важно обратить внимание на другие темы, связанные с ограничением свободы слова, такие как ситуация в Беларуси, где также отмечается сокращение свободы доступа к информации. Влияние таких ограничений ощущается и в других странах мира. Анализ подобных ситуаций требует комплексного подхода, учитывающего политические, экономические и социальные факторы. Важно подчеркнуть необходимость солидарности с теми, кто подвергается преследованиям за свою профессиональную деятельность или убеждения, а также поддерживать развитие независимых СМИ и правозащитных организаций





