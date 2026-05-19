Компания опубликовала видеозапись полета опытного образца двухместного истребителя пятого поколения Су-57Д. Полет прошел в штатном режиме, и все поставленные задачи были успешно выполнены. Новое поколение самолета является ключевым элементом стратегии современного российского военного потенциала, позволяющим эффективно противостоять воздушным и морским угрозам.

Объединенная авиастроительная корпорация опубликовала кадры первого полет а опытного образца двухместного истребителя пятого поколения Су-57Д в рамках программы летных испытаний. Шеф-пилот ОКБ Сухого, Герой России Сергей Богдан, управлял машиной в штатном режиме, выполняя все поставленные задачи.

Новый истребитель Су-57 является универсальной платформой, способной совмещать функции современного боевого самолета и учебно-боевого комплекса. Кроме того, он может использоваться в качестве воздушного пункта боевого управления. Благодаря технологиям малозаметности истребитель способен эффективно действовать даже против современных систем ПВО. Обеспечение безопасности полета - приоритет для всех участников программы летных испытаний.

Власти и общество активно поддерживают данный проект, поскольку Су-57 является ключевым элементом стратегии современного российского военного потенциала, способным противостоять любым воздушным и морским угрозам





