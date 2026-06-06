После атак Вооружённых сил Украины в приграничных районах Курской области получили серьёзные повреждения несколько объектов культурного наследия. Губернатор региона Александр Хинштейн сообщил, что в числе пострадавших объектов - Свято-Николаевский Белогорский монастырь, здание краеведческого музея в Судже, храм Иоанна Богослова в Малой Локне и Дворец для любимой в Кореневском районе.

Наиболее серьёзные повреждения получили объекты культурного наследия в приграничных районах Курской области после атак Вооружённых сил Украины. Губернатор региона Александр Хинштейн сообщил, что в числе пострадавших объектов - Свято-Николаевский Белогорский монастырь, здание краеведческого музея в Судже, храм Иоанна Богослова в Малой Локне и Дворец для любимой в Кореневском районе.

Хинштейн отметил, что сейчас невозможно дать точную оценку ущербу из-за сохраняющейся опасности и продолжающихся обстрелов. Он напомнил, что ещё в декабре 2025 года докладывал президенту России Владимиру Путину о последствиях атак в приграничье, когда речь шла о повреждении или разрушении 79 объектов культурного наследия и семи храмов. Кроме того, после вторжения ВСУ в регион в больницы поступили люди с лёгкими и тяжёлыми ранениями.

Для оказания помощи развернули многоуровневую систему медицинской поддержки, подключились специалисты областных учреждений, федерального Минздрава, ФМБА и Центра медицины катастроф. Пациентов в тяжёлом состоянии доставляют на лечение в Москву с помощью санитарной авиации





lifenews_ru / 🏆 2. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Курская Область Вооружённые Силы Украины Объекты Культурного Наследия Повреждения Атаки

United States Latest News, United States Headlines